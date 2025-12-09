Не все соблюдают правила, поэтому некоторые спросит порошок в барабан, а некоторые в отсек, при этом не понимая, в какой именно, пишет 24 Канал со ссылкой на threads Юлии Зибаревой.

Женщина опубликовала сообщение с вопросом, который, вероятно, волнует многих. В комментариях одни пользователи уверяют, что современные стиральные машины работают без проблем с порошком в барабане, другие же настаивают на использовании специального отсека, опасаясь повредить технику.

На самом деле порошок нужно засыпать в специальный отсек в стиральной машинке, но не наугад в любой. Каждый из них имеет свое значение.

Куда засыпать стиральный порошок?

Специалисты говорят, что стиральная машинка – не девайс для экспериментов и интуитивных решений, пишет City Magazine. Каждый из трех отделений имеет свое четкое назначение.

Основной отсек обозначен римской цифрой II. Именно он предназначен для порошка или геля для стандартной стирки. Отсек отвечает за очистку в основном цикле.

Секция с цветочком или звездочкой предназначена для кондиционера. Машина добавляет его уже во время финального полоскания, чтобы одежда была мягкой и приятной на ощупь.

Отсек с пометкой И – используется для предварительной стирки. Функция включается только тогда, когда вы выбираете специальную программу для очень загрязненных вещей. Из этого отсека используется небольшая порция средства, которая помогает размягчить и удалить грязь до начала основного цикла.

Кстати, выворачивание одежды наизнанку перед стиркой помогает предотвратить раздражение тканей, защищает цвета от выцветания и замедляет процесс износа, пишет Real Simple. Одежда, которую следует выворачивать перед стиркой, включает джинсы, спортивную одежду, хлопковые рубашки, одежду ярких и темных цветов, а также деликатные материалы.

Какие еще лайфхаки о стирке стоит знать?