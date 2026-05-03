Крысы будут убегать из сада сами: разложите там одну дешевую безделушку

Весной, когда дачный сезон уже в разгаре, грызуны могут стать настоящей проблемой: они не прочь поживиться ни урожаем, ни свежими посевами, и поэтому многие огородники стараются держать их как можно дальше от своего участка.

Весна – это не только время высадки многих растений, но и время размножения грызунов. Они голодны и ищут убежища, еды и воды, что делает дома идеальными местами для создания домов, пишет Express.

Как прогнать грызунов с участка?

Если вы не подготовитесь к ситуации с грызунами как следует и будете игнорировать предупредительные признаки, это может очень быстро привести к заражению крысами всего вашего участка. Кроме того, что уничтожать их впоследствии станет потенциально дорого, не стоит забывать также и об опасности заражения болезнями.

К счастью, есть одно простое и очень бюджетное решение, что поможет удерживать крыс и мышей на расстоянии, пишет The Sun.

Всего один невероятно распространенный кухонный предмет может отогнать грызунов прочь от вашего участка, и он точно есть у вас на кухне и на огороде – это чеснок. Он является любимым корнеплодом многих людей, ведь улучшает вкус практически любого блюда – но крысы соглашаться с этим не склонны. Резкий, сильный аромат чеснока для них – это настоящий кошмар.

Дело в том, что крысы очень сильно полагаются на обоняние для того, чтобы ориентироваться в пространстве и находить пищу. А сильные соединения серы в чесноке перегружают их обоняние и приводят к растерянности. Кроме того, крысы ассоциируют запах чеснока с токсичными веществами, и это естественным образом отпугивает их от дома и сада.



Крысам не нравится запах чеснока / Фото Pexels

Поэтому решение против крыс на самом деле невероятно бюджетное – засадите огород по периметру чесноком и разложите зубчики в проблемных местах дома. Можно положить его также возле мест, где, как вам кажется, грызуны устраивают свои норы. Это заставит их быстро убегать прочь и искать себе другое убежище.

