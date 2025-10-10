Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Классический трюк опытных хозяек: как нарезать торт, чтобы надрезы не розвалились
10 октября, 19:41
2

Классический трюк опытных хозяек: как нарезать торт, чтобы надрезы не розвалились

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Торт лучше всего нарезать зубной нитью, чтобы избежать сплющивания и сохранить эстетический вид кусочков.
  • Разрезать торт посередине на две части, а затем нарезать их треугольниками, чтобы хватило всем.

Этот секрет знают все опытные хозяйки. Ведь по нему можно судить, насколько вы внимательны к деталям.

Насколько умелая хозяйка можно судить и по тому, как она нарезает торт. Что делать, чтобы вас все обсуждали с восторгом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instructables.

Интересно Не выбрасывайте банановую кожуру: вот сколько пользы она может принести

Почему торт лучше всего нарезать зубной нитью?

Нож в любом случае создает давление на торт, поэтому он будет сплющиваться, а место надреза не будет выглядеть эстетично. А это же совсем не то, чего хочешь, когда готовишь десерт.

Красиво нарезать торт – это тоже искусство / Фото Pixabay

Нужно только хорошо натянуть зубную нить и нарезать торт аккуратными плавными движениями. Таким образом и края кусочков, и место надреза будут выглядеть аккуратно и эстетично, а слоям торта ничего не будет угрожать.

А как нарезать торт, чтобы его хватило всем?

Для этого надо разрезать торт посередине на две равные части, а затем нарезать их треугольничками. Таким образом кусочков будет больше, чем обычно, поэтому вкусностей точно хватит всем, информирует Ukr.Media.

Какие еще лайфхаки пригодятся?

  • Примите во внимание японские подсказки по уборке – в их домах всегда чисто.
  • Достаточно 3 простых правил, чтобы вы больше никогда не тратили время на генеральную уборку.