Чем вывести кошачью шерсть во время стирки: 3 самых популярных лайфхака

Одной из самых распространенных проблем во время стирки является не только грязь на одежде, но и кошачья шерсть. Она очень легко прилипает к ткани, забивается в складки одежды и даже после стирки может оставаться на вещах.

Однако избавиться от шерсти вполне реально, пишет The Lime. Некоторые способы даже не требуют специальных средств. Достаточно лишь воспользоваться подручными вещами, которые уже есть дома.

Как избавиться от кошачьей шерсти?

Выведение шерсти салфеткой

Обычную влажную салфетку нужно бросить в барабан во время стирки одежды. На ней соберется весь мелкий мусор – от шерсти до волос, пуха, ворсинок и нитей. Преимуществом салфетки является то, что во время стирки она поднимается с потоком воды выше – аналогично с волосами и шерстью.

Вместо влажной салфетки можно использовать микрофибру, которая тоже эффективно борется с шерстью и волосами.

Важно лишь учесть несколько важных моментов относительно салфетки. Она должна быть плотной и при растяжении не рваться. Чтобы получить максимальный результат от стирки, в барабан можно добавить сразу несколько салфеток.



Влажная салфетка убирает длинную шерсть / Фото Pexels

Выведение шерсти дисками для стирки

Избавиться от шерсти можно благодаря шарикам и дискам от стирки, что сделаны из пластика или силикона. Они также способны справиться со сбором шерсти и ворса в режиме полоскания.

Нужно только поместить диски в стиральную машину, выбрать нужный режим, а после стирки удалить мусор и прополоскать. Эти предметы полезны тем, что их можно использовать повторно во время каждой стирки.

Выведение шерсти сетчатыми мешками

Сетчатые мешки для стирки полезны тем, что предотвращают деформирование вещей, а также выполняют функцию фильтра. Во время стирки они собирают на себе шерсть, которая есть на одежде, поэтому этот вариант также является полезным.

Для удаления шерсти животных с дивана можно использовать резиновую перчатку, швабру для окон, микрофибру со смягчителем для ткани или липкую ленту, пишет Interia Kobieta. Каждый метод базируется на специфических свойствах материалов, таких как электростатические свойства резины или антистатический эффект смягчителя для ткани.

