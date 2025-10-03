Огородная хитрость: какие сорта картофеля лучше копать только осенью
- Сорта позднего типа, такие как "Sarpo Mira" и "Pink Fir Apple", созревают осенью и их стоит копать в октябре.
- После выкапывания картофель следует выдержать в прохладном темном месте 10-14 дней для заживления микроповреждений.
Октябрь - это время, когда многие сорта картофеля уже созрели и готовы к сбору урожая. Но не все виды годятся для уборки в этот период – важно знать, какие сорта выдерживают длительное пребывание в земле и способны хорошо храниться.
Все секреты расскажет 24 Канал со ссылкой на Gardening know how.
Какие сорта копать в октябре?
- Сорта позднего и основного типа – это те сорта, которые формируют клубни дольше и созревают ближе к осени. Их собирают в сентябре – октябре, когда надземная часть растений усыхает.
- Сорта "Sarpo Mira", "Pink Fir Apple" упоминаются как такие, что могут созреть ближе к октябрю.
Когда лучше всего собрать?
Как правило, картофель копают, когда надземная часть растения полностью усыхает – листья желтеют и отмирают. Это сигнализирует, что клубни уже прекратили расти. Как пишет Gardeners' World, для максимального качества хранения желательно дождаться, пока кожура клубней станет плотнее (в течение нескольких дней после усыхания растений). Лучше выбирать сухой день для выкапывания – влажная погода увеличивает риск повреждения или гниения.
Когда лучше всего собирать картофель / Фото Unsplash
Как лучше хранить картофель?
Сразу после выкапывания разложите клубни тонким слоем в тени на несколько часов. Важно, чтобы на них не попадало прямое солнце, ведь от этого картофель зеленеет и накапливает вредный соланин.
Ни в коем случае не стоит мыть урожай перед хранением. Достаточно отряхнуть клубни от земли или слегка протереть руками. Почвенная оболочка помогает защитить картофель от преждевременной порчи.
Затем выдержите 10 – 14 дней в прохладном темном месте с высокой влажностью – это заживит микроповреждения и "поставит" кожуру.
