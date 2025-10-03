Жовтень – це час, коли багато сортів картоплі вже дозріли і готові до збору врожаю. Але не всі види годяться для збирання в цей період – важливо знати, які сорти витримують тривале перебування в землі і здатні добре зберігатися.

Всі секрети розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening know how. Які сорти копати в жовтні? Сорти пізнього та основного типу – це ті сорти, які формують бульби довше і дозрівають ближче до осені. Їх збирають у вересні – жовтні, коли надземна частина рослин всихає.

Сорти "Sarpo Mira", "Pink Fir Apple" згадуються як такі, що можуть дозріти ближче до жовтня. Коли найкраще зібрати? Як правило, картоплю копають, коли надземна частина рослини повністю всихає – листя жовтіє та відмирає. Це сигналізує, що бульби вже припинили рости. Як пише Gardeners' World, для максимальної якості зберігання бажано дочекатися, поки шкірка бульб стане щільнішою (протягом кількох днів після всихання рослин). Краще вибирати сухий день для викопування – волога погода збільшує ризик пошкодження або гниття.

Коли найкраще збирати картоплю / Фото Unsplash Як краще зберігати картоплю? Одразу після викопування розкладіть бульби тонким шаром у тіні на кілька годин. Важливо, щоб на них не потрапляло пряме сонце, адже від цього картопля зеленіє та накопичує шкідливий соланін.

Ні в якому разі не варто мити врожай перед зберіганням. Достатньо обтрусити бульби від землі або легенько протерти руками. Ґрунтова оболонка допомагає захистити картоплю від передчасного псування.

Потім витримайте 10 – 14 днів у прохолодному темному місці з високою вологістю – це загоїть мікропошкодження і "поставить" шкірку.

