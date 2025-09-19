Мест для хранения картофеля в доме может быть множество – ведь где его только не хранят! И в подвале, и в холодильнике, и на балконе, и под раковиной – и некоторые из этих мест совсем неудачные, и поэтому картофель может сгнить еще до того, как вы его съедите, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".

Где лучше всего хранить картофель?

Для того, чтобы картофель не прорастал и не гнил, для него нужно создать почти идеальные условия. В частности, хранить его можно в погребе, если такой есть. Углубленное хранилище хорошее тем, что там и зимой, и летом удерживается стабильная температура – примерно 4 – 6 градусов.

И для того, чтобы картофель в погребе не портилась, перед закладкой корнеплодов с интервалом в неделю нужно дважды обработать погреб смесью поваренной соли, гашеной извести, медного купороса и воды. Кроме того, обязательно нужно проветрить помещение.

К слову, для того, чтобы на верхнем слое картофеля в погребе не появлялась влага, нужно опудрить клубень покрошенным мелом, или закрыть сухой соломой. Но старую солому использовать нельзя, иначе она может сгнить и принести больше вреда, чем пользы, пишет "СолнцеСад".

Еще один вариант уберечь картофель свежим – положить на него столовую свеклу. Она может замедлить процессы созревания и гниения.

И еще один важный шаг перед закладкой картофеля – нужно перебрать ее и выбросить больные и поврежденные клубни. Именно они станут источником инфекции и гниения прежде всего.



Картофель перед складыванием в погреб нужно перебрать / Фото Pexels

Очень часто картофель складывают на балконе – и это также удачный вариант, но для этого картофель желательно положить в деревянный ящик, сбитый "доска к доске" и практически не содержит щелей. Если остекление полное и надежное, тогда ящик с картофелем можно дополнительно не утеплять.

А вот хранение клубней в холодильнике – это уже не такой хороший вариант. Основной недостаток заключается в том, что много картошки туда не положишь – в ящик для овощей влезет максимум несколько килограммов. Да и неясно, в чем хранить картошку.

Полиэтиленовые пакеты не подходят, ведь создают "парниковый эффект" и не дают картофелю дышать, а вот через сетчатые мешки в холодильник высыпается мусор. Лучший вариант – это бумажные пакеты, и для большинства людей он не очень удобен.

Кроме того, после долгого хранения в холодильнике крахмал начинает превращаться в сахар, и это портит и текстуру, и вкус картофеля.

