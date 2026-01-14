Конденсата на окнах не будет вообще: нужен только один копеечный предмет

Зимой, когда окна в доме стараются преимущественно держать закрытыми, конденсат становится привычным делом. К счастью, избавиться от него можно проще и быстрее, чем кажется.

Конденсат в доме может превратиться в настоящий кошмар – ведь это не просто капли воды на стекле. Это также повышенный риск появления влажных пятен на стенах и потолке и плесени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избавиться от конденсата?

Конденсация происходит, когда теплый воздух в помещении соприкасается с холодными поверхностями в доме – например окнами. Кроме того, часто это случается в случае, если в доме слишком высокая влажность. Если такой воздух будет контактировать с холодной поверхностью, она начнет быстро охлаждаться и высвобождать воду, что оседает каплями жидкости

В конце концов это приводит к тому, что на подоконник стекает вода, а на стенах вокруг окна разрастается плесень. К счастью, избежать этого кошмара можно благодаря элементарному средству, который также используется в автомобилях. И это – пена для бритья.

Этот необычный способ борьбы с конденсатом на удивление эффективный, а также удобный, ведь, скорее всего, пена найдется где-то на полочке в вашей ванной комнате. Если зеркала и стекла в вашем доме быстро запотевают, быстрое нанесение пены для бритья поможет предотвратить накопление влаги.

Пена, которую сначала нужно нанести, а уже после этого вытереть сухой тряпкой, оставляет после себя тонкую, невидимую глазу пленку, которая не дает воде оседать на стекло. Впрочем, эта пленка не будет оставаться там вечно, поэтому ее нужно обновлять еженедельно. Но для некоторых комнат, где особенно много пара, например кухня и ванная, этот метод может стать настоящим спасением.

Но также есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить количество конденсата.

Проверьте вентиляцию . Основная причина появления конденсата, скорее всего – это плохая вентиляция. Вытяжка на кухне и в ванной может вытягивать влагу, поэтому не забывайте использовать и очищать их.

. Основная причина появления конденсата, скорее всего – это плохая вентиляция. Вытяжка на кухне и в ванной может вытягивать влагу, поэтому не забывайте использовать и очищать их. Не сушите одежду в помещении. Зимой часто нет другого выхода, кроме как сушить одежду дома, однако по возможности старайтесь вывешивать ее на улице. Ведь именно сушки одежды делает воздух в доме чрезвычайно влажным, пишет Independent.

