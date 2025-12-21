Многие не замечают: 5 признаков, что уже пора заменить банные полотенца

Найти хорошие и удобные банные полотенца это та еще задача, и поэтому хочется как можно дольше ими пользоваться. Но полотенца не вечны, и все же наступает момент, когда с ними нужно попрощаться.

Оказывается, банные полотенца рассчитаны всего на пять лет службы. Впрочем, есть немало различных факторов, которые могут влиять на этот срок и сделать его или длиннее, или короче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как понять, что полотенце уже старое?

Странный запах

Если вы замечаете, что даже после стирки ваши полотенца пахнут затхло, или же влажно – это значит, что их уже пора заменить.

Изношенность

Конечно, это кажется очевидным, но потертые края полотенец не стоит игнорировать – а дырки являются главным признаком, что полотенце уже пора заменить. И здесь говорится не только об эстетике – если плетение полотенца ослабло, он, вероятно, уже не работает так хорошо, как должен был бы.

Полотенце не поглощает влагу

Эту проблему часто долго игнорируют, ведь изменения не происходят в одно мгновение. Но если вы заметили, что после вытирания полотенцем ваши волосы и тело не такие сухие, как хотелось бы, возможно, полотенца уже пора заменить.

Из-за многократных стирок и сушки волокна разрушаются, и это уменьшает их способность поглощать воду.

Жесткость

Если полотенца потеряли свою мягкость, за которую все их и любят, возможно, пришло время их выбросить. Но не спешите – жесткость полотенец также может быть лишь признаком, что во время стирки вы используете слишком много стирального порошка или смягчителя.

Попробуйте постирать полотенца с уксусом, чтобы вернуть им желаемую мягкость, пишет Southern Living. Впрочем, если это не поможет, их все же придется заменить.

Выглядят потертыми

Если вы можете увидеть свою руку сквозь полотенце – это очевидный признак, что оно залежалось у вас на полке, и пора уже от него избавиться.

