Еще успеваете посадить: какой сорт магнолии выбрать для роскошного цветения

Магнолия считается одним из самых эффективных декоративных деревьев в саду. Весной она изрядно украшает участок своими большими и пышными цветами, поэтому для многих садоводов магнолия становится настоящим украшением двора.

Существует очень много сортов магнолий, поэтому новичкам легко растеряться, пишет House&Garden. При выборе дачники советуют учесть климат региона и условия участка.

Читайте также 3 самые красивые сорта роз, от которых все в восторге: идеально украсят сад

Когда сажать магнолию и какой сорт выбрать?

В местностях с холодными зимами лучше выбирать те сорта магнолий, которые зацветают позже. Это уменьшит вероятность того, что бутоны пострадают от весенних заморозков.

Важную роль в посадке играет почва. Большинство магнолий любят расти на слабокислых, плодородных и хорошо дренированных почвах. В то же время некоторые сорта могут расти на нейтральных или слегка щелочных почвах.

Среди многих популярных разновидностей садоводы часто выбирают несколько декоративных сортов:

"Дафна" – компактное дерево с желтыми цветами, похожими на лотосы. Дерево цветет в апреле – мае.

"Бургундская звезда" – колоновидная магнолия имеет насыщенные розово-красные цветы. Зацветает дерево в марте – апреле и вырастает до 4 метров.

"Аромат небес" – сорт с душистыми цветами тюльпановидной формы хорошо подходит для средних и больших садов.

Сажать магнолию лучше всего на солнечном участке, который защищен от сильного ветра. Место должно быть таким, чтобы дереву хватало пространства для роста кроны. В более холодных регионах садоводы высаживают магнолию у стены дома, которая прогревается солнцем и создает дополнительную защиту от мороза. В очень мягком климате дерево может расти и в полутени.

Небольшие сорта магнолии можно выращивать даже в контейнерах. Лучшее время для посадки – весна или осень. Во время высадки важно не повредить нежные корни и разместить растение на той глубине, на которой оно росло в горшке. Место прививки должно остаться немного выше уровня почвы.

Чтобы хорошо прижиться, магнолиям понадобится немного времени. Однако после адаптации деревья неприхотливы и могут расти много лет, украшая каждую весну участок роскошным цветением.

Если у вас уже растет магнолия, то весной следует запомнить одно правило – дерево нельзя обрезать. Весной не стоит обрезать растения, которые цветут на прошлогодних побегах, потому что раннее обрезание уничтожает почки и будущие цветы, пишет Martha Stewart. Магнолия входит в список деревьев, для которых обрезка противопоказана.

Что еще стоит прочитать о растениях?