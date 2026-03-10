Этот декоративный кустарник цветет на побегах текущего года, пишет Interia Kobieta. А это значит, что весенняя обрезка не лишит гортензию цветов. Наоборот, она важна для стимулирования растения к обильному цветению. Обрезку надо проводить до появления первых листьев, поэтому март – это идеальный месяц для начала работы.

Как обрезать гортензию весной?

Специалисты рассказали об эффективном способ обрезки по "правилу карандаша". Сначала надо удалить все поврежденные и прошлогодние побеги. На молодых кустах побеги следует укорачивать на 1/3 их длины. Для растений, которым несколько лет, побеги стоит укорачивать на 2/3 длины.

Секатор следует держать на расстоянии 1 сантиметра от точки, чтобы не повредить почки, которые формируются. Инструмент обязательно должен быть продезинфицированным и заточенным.

Что означает "правило карандаша"?

Весенняя обрезка делается для достижения пышного цветения. Она позволяет контролировать высоту и ширину куста. Решающее значение имеют гигиенические маркировки. Обрезка обеспечивает надлежащую вентиляцию, уменьшая риск грибковых заболеваний. Обеспечить правильную обрезку помогает простое правило.

По словам садоводов, оставленные побеги должны быть толщиной с карандаш. Тонкие побеги могут не выдерживать тяжелые соцветия и опадать в течение вегетационного периода.



Гортензию следует обязательно обрезать в марте / Фото Pexels

Удаляя вялые побеги, мы направляем энергию растения на сильные побеги. Этот практический критерий гарантирует, что гортензия останется устойчивой и сможет выдержать даже сильные осадки.

Если же гортензию не обрезать, то она все равно будет расти и цвести, просто из года в год цветение будет заметно меньше. Старые стебли ограничивают проникновение света, поэтому это будет способствовать ослаблению и болезням куста.

Уже в летнее время гортензии могут ослабевать из-за недостатка или избытка влаги, плохой дренаж, чрезмерное или недостаточное солнечный свет, избыток азота и большой вес цветов, пишет Real Simple. Для решения проблемы рекомендуется контролировать влажность почвы, усовершенствовать дренаж, обеспечить правильное освещение и использовать сбалансированные удобрения и подвязывать стебли.

Что еще стоит обрезать в марте?