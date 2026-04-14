Правило 11 часов утра: садоводы рассказали, как ухаживать за розами весной
- Розы лучше всего поливать утром, до 11 часов, чтобы избежать грибковых заболеваний.
- Сорта роз, такие как "Леонардо да Винчи" и "Помпонелла", можно сажать весной для эффектного цветения.
Весной розы могут погибать из-за болезней и различных вредителей, поэтому нужно воспользоваться одним правилом, которое поможет им оставаться здоровыми намного дольше.
Многим может показаться, что самое простое в уходе за розами – это полив, однако это далеко не так, пишет Express. На самом деле весной розы очень уязвимы к болезням, поскольку споры распространяются в стоячей воде, которая накапливается вокруг почвы в лужах.
Худшей болезнью роз считается черная пятнистость, которая приводит к опадению всех цветов с растения. Опытная садовод Тереза Бингто рассказала, что защита роз является очень важным, и едва ли не основную роль играет именно полив.
Добрива для троянди можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Когда нужно поливать розы?
Дачница рассказала, что розы нужно поливать утром, а не вечером. Полив в вечернее время является плохим решением, поскольку мокрые листья розы подвержены грибковым заболеваниям (черной пятнистости и мучнистой росы).
Розам нужно время, чтобы впитать воду, и если поливать их слишком поздно, то они останутся влажными в течение всей ночи, а это приведет к идеальной среде грибковых спор.
Утренний полив уберегает розы от развития болезней. Лучше всего увлажнять растения до 11 часов утра, поскольку уже в 12 солнце достигает своего пика, поэтому вода испаряется, а не поглощается почвой.
Розы стоит поливать до 11 часов утра / Фото Pexels
По возможности розы стоит поливать примерно с 6 до 9 утра. Влага в это время поможет большому количеству питательных веществ попасть к корням, способствуя росту гораздо больших цветов роз.
Утренний полив роз накапливает большее количество энергии, поэтому они максимально используют питательные вещества для фотосинтеза.
Регулярный полив в одно и то же время в начале дня помогает цветам дольше оставаться свежими и реже высыхать летом, поэтому розы будут цвести гораздо дольше.
Какие сорта роз можно посадить весной?
Сажать розы можно уже с начала апреля до конца мая. Сорта роз "Леонардо да Винчи", "Red Леонардо да Винчи" и "Помпонелла" отмечаются эффектным цветением и устойчивостью к болезням, говорится на ютуб-канале "Современные цветники". Для успешного выращивания роз рекомендуется сажать их на освещенных участках с питательной почвой, добавляя органические удобрения во время посадки.
Что еще стоит знать дачникам?
Яичная скорлупа может быть использована как удобрение для растений, обогащая их кальцием и регулируя pH почвы.
Чистотел на огороде может служить природным инсектицидом, защищая растения от вредителей и заболеваний благодаря своим алкалоидам.
Частые вопросы
Почему полив роз в вечернее время считается плохой идеей?
Полив роз в вечернее время является плохой идеей, поскольку мокрые листья подвержены грибковым заболеваниям, таким как черная пятнистость и мучнистая роса. Если поливать розы слишком поздно, они останутся влажными в течение всей ночи, что создает идеальную среду для развития грибковых спор.
Какие сорта роз рекомендуется сажать весной?
Рекомендуется сажать такие сорта роз, как "Леонардо да Винчи", "Red Леонардо да Винчи" и "Помпонелла". Эти сорта отличаются эффектным цветением и устойчивостью к болезням.
Как утренний полив влияет на розы?
Утренний полив помогает розам избегать болезней, поскольку вода в это время впитывается почвой, а не испаряется. Это также способствует большому количеству питательных веществ попасть к корням, что помогает в росте более крупных цветов и позволяет растениям дольше оставаться свежими.