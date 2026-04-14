Правило 11 години ранку: садівники розповіли, як доглядати за трояндами навесні

Навесні троянди можуть гинути через хвороби та різних шкідників, тому потрібно скористатися одним правилом, яке допоможе їм залишатися здоровішими набагато довше.

Багатьом може здатися, що найпростіше у догляді за трояндами – це полив, проте це далеко не так, пише Express. Насправді навесні троянди дуже вразливі до хвороб, оскільки спори поширюються у стоячій воді, яка накопичується навколо ґрунту в калюжах.

Читайте також Гортензії будуть цвісти все літо без перерви: підживіть їх цим навесні

Найгіршою хворобою троянд вважається чорна плямистість, яка призводить до опадання всіх квітів з рослини. Досвідчена садівниця Тереза Бінгто розповіла, що захист троянд є дуже важливим, і чи не основну роль відіграє саме полив.

Коли потрібно поливати троянди?

Дачниця розповіла, що троянди потрібно поливати вранці, а не ввечері. Полив у вечірню пору є поганим рішенням, оскільки мокре листя троянди схильне до грибкових захворювань (чорної плямистості та борошнистої роси).

Трояндам потрібен час, щоб увібрати воду, і якщо поливати їх занадто пізно, то вони залишаться вологими впродовж всієї ночі, а це призведе до ідеального середовища грибкових спор.

Ранковий полив вберігає троянди від розвитку хвороб. Найкраще зволожувати рослини до 11 години ранку, оскільки вже о 12 сонце досягає свого піку, тому вода випаровується, а не поглинається ґрунтом.



За можливості троянди варто поливати приблизно з 6 до 9 ранку. Волога у цей час допоможе великій кількості поживних речовин потрапити до коріння, сприяючи росту набагато більших квітів троянд.

Вранішній полив троянд накопичує більшу кількість енергії, тож вони максимально використовують поживні речовини для фотосинтезу.

Регулярний полив в один і той самий час на початку дня допомагає квітам довше залишатися свіжими й рідше висихати влітку, тому троянди цвістимуть набагато довше.

Які сорти троянд можна посадити навесні?

Садити троянди можна вже від початку квітня до кінця травня. Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються ефектним цвітінням і стійкістю до хвороб, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Для успішного вирощування троянд рекомендується садити їх на освітлених ділянках з поживним ґрунтом, додаючи органічні добрива під час посадки.

Що ще варто знати дачникам?