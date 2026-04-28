Это растение недооценивают, но оно может стать украшением клумбы: чем оно особенное

Садоводы все чаще украшают клумбы экзотическими растениями. В этом сезоне популярность набирает клеома, отличающаяся необычными цветами.

Клеома является однолетним растением с длительным периодом цветения., пишет Interia Kobieta. Это растение произрастает в Бразилии., Аргентина и Парагвае, но ее вырастить можно даже в Украине.

Что нужно знать о растении клеомы?

Наибольшим украшением клеомы являются ее шаровидные и рыхлые соцветия., состоят из четырехлепестковых цветков с длинными тычинками. Они могут быть в белом, розовом, фиолетовый и сиреневый цвета. Каждый цветок имеет тонкие тычинки, которые напоминают паутинки, поэтому клеому и называют паутинным растением.

Цветы клеомы привлекают полезных опылителей, поскольку являются медоносными, поэтому садоводы охотно сажают ее на своих участках.

Цветут цветы с июля по октябрь. Они отлично смотрятся на клумбах., вдоль заборов, или даже в весе. Кстати, простоять цветы в воде могут до двух недель.

Размножают растения посевом в апреле в горшки. Когда температура стабильно держится в пределах 18– 20 градусов, то семена растения прорастают уже через 14– 20 дней. Когда рассада будет иметь от 2 до 4 листочков, тогда ее можно пересаживать в отдельные горшки.



Клеома красиво смотрится в саду.

В открытую почву клеому пересаживают уже во второй половине мая. Лучше всего растение будет смотреться в группах от 6 до 10 цветов.

Клеома хорошо растет в тёплых, солнечных и защищенных от ветра местах, а также на плодородном, богатом гумусом и слегка влажной почве. Однако растение плохо переносит тяжелую и переувлажненную почву.

Дачники даже подкармливают растение препаратами, содержащие калий. Для хорошего роста растение нужно сажать на свете.

Клеома не требует особогор ухода, поэтому становится популярным вариантом для сада., пишет Martha Stewart. Растение способно обильно размножаться самосевом и сохраняться в последующие годы. Однако важно не засадить слишком много цветов, поскольку некоторые садоводы отмечают его сильный аромат.

