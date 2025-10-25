Как очень быстро убрать в кладовке: запомните эти шаги

Хозяйки советуют делать генеральную уборку в кладовке каждый сезон, когда меняется время года. Часто в кладовке случается рассыпание круп, мертвые насекомые на полках или пятна на полках, поэтому за уборкой стоит следить.

Очистить кладовку очень просто и быстро, нужно только знать простые шаги, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Для очистки вам понадобится пылесос с насадкой-щеткой, салфетка из микрофибры, маленькое ведро, дезинфицирующие салфетки и мешок для мусора.

Также нужны герметичные контейнеры, корзины, этикетки и коробки или пакеты для сортировки.

Как быстро убрать в кладовке?

Шаг 1 – выньте все со стеллажей

Сначала нужно убрать все продукты из кладовой. Поскладывайте на столик рядом, а если его нет, тогда в коробки. Параллельно сгруппируйте между собой подобные вещи.

Шаг 2 – очистите пространство хранения

Пропылесосьте стеллажи, углы, снимите везде паутину. В теплой воде растворите моющее средство и протрите все полочки сверху донизу, а также вымойте пол. Дайте всему хорошо высохнуть.

Шаг 3 – рассортируйте продукты

Оставьте в кладовке то, что нужно, а неподходящие вещи – выбросьте. Также проверьте срок годности и выбросьте все просроченное и поврежденное.

Шаг 4 – все организуйте все организуйте

Ежедневные продукты разместите на доступном уровне. Похожие вещи – объедините между собой, а открытые продукты положите в прозрачные герметичные контейнеры.

