Как очень быстро убрать в кладовке: запомните эти шаги
- Для быстрой уборки в кладовке понадобятся пылесос, салфетка из микрофибры, дезинфицирующие салфетки и контейнеры для сортировки.
- Основные шаги: вынуть все со стеллажей, очистить пространство, рассортировать продукты и организовать их в герметичные контейнеры.
Хозяйки советуют делать генеральную уборку в кладовке каждый сезон, когда меняется время года. Часто в кладовке случается рассыпание круп, мертвые насекомые на полках или пятна на полках, поэтому за уборкой стоит следить.
Очистить кладовку очень просто и быстро, нужно только знать простые шаги, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Для очистки вам понадобится пылесос с насадкой-щеткой, салфетка из микрофибры, маленькое ведро, дезинфицирующие салфетки и мешок для мусора.
Также нужны герметичные контейнеры, корзины, этикетки и коробки или пакеты для сортировки.
Как быстро убрать в кладовке?
Шаг 1 – выньте все со стеллажей
Сначала нужно убрать все продукты из кладовой. Поскладывайте на столик рядом, а если его нет, тогда в коробки. Параллельно сгруппируйте между собой подобные вещи.
Шаг 2 – очистите пространство хранения
Пропылесосьте стеллажи, углы, снимите везде паутину. В теплой воде растворите моющее средство и протрите все полочки сверху донизу, а также вымойте пол. Дайте всему хорошо высохнуть.
Шаг 3 – рассортируйте продукты
Оставьте в кладовке то, что нужно, а неподходящие вещи – выбросьте. Также проверьте срок годности и выбросьте все просроченное и поврежденное.
Шаг 4 – все организуйте все организуйте
Ежедневные продукты разместите на доступном уровне. Похожие вещи – объедините между собой, а открытые продукты положите в прозрачные герметичные контейнеры.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
