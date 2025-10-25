Як дуже швидко прибрати в коморі: запам’ятайте ці кроки

Господині радять робити генеральне прибирання в коморі кожного сезону, коли змінюється пора року. Часто в коморі трапляється розсипання круп, мертві комахи на полицях чи плями на полицях, тому за прибиранням варто слідкувати.

Очистити комору дуже просто та швидко, потрібно лише знати прості кроки, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Для очищення вам знадобиться пилосос із насадкою-щіткою, серветка з мікрофібри, маленьке відро, дезінфікуючі серветки та мішок для сміття.

Також потрібні герметичні контейнери, корзини, етикетки та коробки чи пакети для сортування.

Як швидко прибрати в коморі?

Крок 1 – вийміть все зі стелажів

Спочатку потрібно прибрати всі продукти з комори. Поскладайте на столик поруч, а якщо його немає, тоді у коробки. Паралельно погрупуйте між собою подібні речі.

Крок 2 – очистіть простір зберігання

Пропилососьте стелажі, кути, зніміть всюди павутиння. У теплій воді розчиніть миючий засіб та протріть всі полички зверху до низу, а також вимийте підлогу. Дайте всьому добре висохнути.

Крок 3 – посортуйте продукти

Залишіть в коморі те, що потрібно, а невідповідні речі – викиньте. Також перевірте термін придатності й викиньте все протерміноване та пошкоджене.

Крок 4 – все організуйте

Щоденні продукти розмістіть на доступному рівні. Схожі речі – об’єднайте між собою, а відкриті продукти покладіть у прозорі герметичні контейнери.

До слова, документи, дроти, брудний одяг, куртки, взуття та надлишок декоративних подушок можуть створити безлад в кімнаті, пише Real Simple. Рекомендується зберігати ці речі в закритих місцях, щоб забезпечити охайність та акуратність приміщення.

Які ще є цікаві лайфхаки?