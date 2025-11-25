Посуда, которую надо немедленно выбросить из вашей кухни: избежите проблем с едой

Мы можем годами не менять кастрюли и сковородки на кухне, даже если некоторые из них надо действительно выбросить. Впрочем, рано или поздно все же наступает момент, когда посуда начинает подводить.

Если на кухонной утвари есть царапины, деформации, признаки старения и неравномерное разогревание, то это признак того, что его нужно обновить, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какую посуду из дома надо выбросить?

Поцарапанная и деформированная посуда

Со временем антипригарное покрытие на сковородках царапается, а дно – деформируется. Это затрудняет приготовление пищи, поскольку царапины создают риск попадания частиц покрытия в блюда и накопления бактерий. Деформированные кастрюли неравномерно нагреваются, поэтому это повышает вероятность подгорания пищи.

Старая посуда

Много старой посуды на кухне создает беспорядок и занимает место. Старые сковородки с антипригарным покрытием могут быть опасными, а керамические изделия – содержать свинец.



Старые сковородки нужно выбрасывать / Фото Pinterest

На что обращать внимание при покупке посуды?

Выбирайте качественную посуду с равномерным распределением тепла. Легкость очистки поможет предотвратить накопление бактерий. Хорошо спроектированная посуда будет долго служить и обеспечит длительное пользование,

– советует специалист Трейси Бригман.

При выборе новых кастрюль и сковородок важна не только эстетика, но и безопасность и практичность. Инвестиция в качественную посуду позволит не только получить комфорт в приготовлении блюд, но и спокойствие относительно здоровья.

К слову, пищевую соду нельзя использовать для очистки алюминиевых сковородок, поскольку она может вызвать окисление и потемнение поверхности, пишет wprost. Уксус не рекомендуется применять на эмалированных поверхностях, потому что он может сделать их матовыми и к ним будет прилипать пища.

Какие еще есть интересные лайфхаки?