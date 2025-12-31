Не выбрасывайте кофейную гущу: это "черное золото" можно использовать разными способами

Специалисты советуют не выбрасывать кофейную гущу после утреннего кофепития, поскольку она может стать скрабом для тела, удобрением или отличным средством для чистки.

Сторонники использования домашних ингредиентов уже давно убедились в ценности кофейной гущи, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Преимущество заключается в том, что кроме выпитого напитка, вы получите еще и бесплатное средство для различных применений.

Читайте также Сыр не будет портиться месяцами: единственный правильный способ хранить его

Кофейная гуща является практичной и универсальной, поэтому приводим примеры ее использования в различных целях.

Как использовать кофейную гущу?

Натуральный скраб для тела

Смешайте 2 столовые ложки охлажденной кофейной гущи со столовой ложкой кокосового или оливкового масла. По желанию еще можно добавить чайную ложку меда или капли эфирного масла. Наносите этот скраб на кожу во время душа. Кофейные частицы хорошо отшелушивают мертвые клетки, поэтому в результате вы получите гладкую кожу с хорошим запахом.

Поглотитель запахов для дома и авто

Высушенную кофейную гущу положите в открытую емкость или хлопчатобумажный мешочек. Можете поставить в холодильник, шкаф для обуви или под сиденьем автомобиля и меняйте каждые 2 – 3 недели. Кофе поможет впитать все неприятные запахи.



Кофейную гущу можно использовать в различных целях / Фото Pexels

Натуральный абразив для кастрюль и сковородок

Чайную ложку кофейной гущи смешайте с небольшой частью моющего средства. Пригоревшие остатки пищи протрите губкой с кофе, чтобы все тщательно оттереть.

Уход за кожей головы и волосами

Нанесите 1 – 2 столовые ложки кофейной гущи на влажную кожу перед мытьем головы. Легко помассируйте, смойте и используйте обычный шампунь. Кофе достаточно использовать 1 – 2 раза в неделю. Кофеин стимулирует кровообращение, а текстура гущи удаляет отмершие клетки. Метод лучше всего использовать для темных волос.

Устранение запахов с рук

Часто после обработки рыбы, чистки чеснока или нарезания лука – руки имеют довольно неприятный запах. Справиться с проблемой сможет кофейная гуща. Нужно лишь помассировать руки несколько секунд и смыть водой

Защита от блох для собак

После купания вотрите сухую кофейную гущу во влажную шерсть собаки, оставив на несколько минут и тщательно смыв водой. Такой метод можно периодически использовать, особенно в теплое время года. Запах кофе очень отпугивает паразитов. Метод не подходит для собак со светлой шерстью.

К примеру, кроме кофейной гущи, можно использовать и другие ингредиенты, о пользе которых мало кто догадывается. Лавровый лист эффективен для отпугивания насекомых, очищения воздуха и устранения запаха обуви, пишет Southern Living. А соль на подоконнике помогает уменьшить влажность и неприятные запахи в помещении.

Какие еще есть полезные советы?