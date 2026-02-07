Фольга способна испортить вкус еды: некоторые блюда запрещено в ней готовить
- Кислые, соленые или маринованные продукты нельзя готовить в фольге, поскольку это может привести к попаданию алюминия в пищу.
- Фольгу не следует использовать в микроволновой печи и для хранения остаточной пищи; лучше выбирать стекло, керамику или пергамент.
Хозяйки довольно часто используют алюминиевую фольгу на кухне для приготовления различных блюд. Но оказывается, что некоторую пищу в ней нельзя готовить, и на это есть определенные причины.
Специалисты рассказали, что когда происходит контакт металла с кислыми, солеными или маринованными продуктами, то это может представлять опасность для здоровья, пишет Real Simple.
С какими продуктами запрещено использовать фольгу?
Кислые маринады
В фольге нельзя готовить уксусные маринады, поскольку кислота ускоряет выделение алюминия в пищу.
Соленые блюда
Соль провоцирует попадание металла в пищу, поэтому не стоит запекать в фольге домашнее вяленое мясо, ветчину или соленую выпечку.
Морепродукты
Большинство из нас готовят рыбу в фольге, и если в маринаде есть лимон, то блюдо рискует насытиться алюминием. А еще фольга хорошо сохраняет влагу, но тепло пропускает неравномерно, поэтому морепродукты могут не допечься.
Хозяйки предостерегают от использования фольги в микроволновой печи. Под воздействием микроволновых лучей она может искрить, привести к пожару или даже навредить прибору.
Блюда с фольгой не стоит разогревать в микроволновой печи / Фото Pexels
Остатки пищи тоже не стоит использовать в фольге, лучше держать их в контейнерах. Также следует знать, что те блюда, которые готовятся длительное время под воздействием высоких температур увеличивают попадание алюминия в блюдо. Именно поэтому специалисты советуют делать подложку из пергамента между фольгой и продуктом.
Мы привыкли использовать фольгу в приготовлении блюд, но вместо нее лучше выбирать стекло, керамику или пергамент, которые совсем не являются вредными.
Как фольгу использовать в быту?
Алюминиевая фольга эффективно удаляет минеральные отложения из кранов благодаря абразивному действию, не царапая металл, пишет Apartent Therapy. Для очистки крана фольгу надо смять в шарик, смочить водой и осторожно протереть поверхность, а затем вытереть насухо.
Специалисты отмечают, что такой метод прекрасно подходит для классических хромированных смесителей. Фольга быстро убирает тусклость и возвращает металлу зеркальный блеск.
Какие еще есть интересные советы?
Разделочные доски следует чистить после каждого использования вручную с моющим средством, избегать мытья в посудомойке.
Для очистки сковородки из нержавейки используйте пищевую соду и воду используйте пищевую соду и воду, доведите до кипения и смойте.
