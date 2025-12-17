Этот сорт хурмы никогда не бывает терпким: в магазине стоит выбирать только его

Выбор хурмы в магазине это непростая задача, ведь этот фрукт часто бывает настолько терпким, что его сложно есть. Впрочем, несколько лайфхаков помогут наслаждаться сладкими и сочными фруктами всю зиму.

Уже осенью на рынке появляется невероятный фрукт, который обожает многие – хурма. Но для того, чтобы по-настоящему наслаждаться ею, надо овладеть искусством выбора идеальной хурмы в магазине. И это может оказаться значительно проще, чем кажется сначала, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какой сорт хурмы стоит выбирать?

Большинство видов хурмы, что появляются в магазинах, можно разделить на две формы и сорта, и именно знание сорта является ключевым для понимания, что хурма спелая – одна из них будет несъедобной и очень терпкой, когда еще твердая, а другая будет уже достаточно сладкой.

В частности, если вы видите приземистые, немного приплюснутые плоды, напоминающие помидоры, это Фую – сорт хурмы, что можно легко определить по тому, можно ли поставить ее ровно на стол. Спелая хурма сорта Фую должна быть ярко-оранжевой, и всего несколько дней на кухонном столе будет достаточно, чтобы она созрела.

Фую может быть достаточно твердой и уже спелой. Фую можно нарезать и есть уже тогда, когда по твердости она напоминает яблоко.

А вот другой вид хурмы, Хачия, гораздо популярнее в Украине – и с этой хурмой стоит быть внимательнее. Такая хурма имеет удлиненную форму и заостренный конец – и есть ее стоит только тогда, когда она уже ощущается мягкой. Проверьте, прогибается ли хурма после нажатия на нее пальцем. Если нет – она еще не созрела и будет терпкой.

Что такое королек?

Королёк – это одна из разновидностей хурмы, но разница заключается в том, что плоды хурмы выходят из женского цветка, а плоды королёка – из мужского. И королек замечателен тем, что он никогда не бывает терпким, зато имеет сладкий, почти медовый вкус.

Также стоит обратить внимание на хурму вида шарон – она имеет невероятно высокое содержание сахара, а это делает такую хурму очень сладкой, пишет Serious eats. Благодаря высокому содержанию сахара, этот вид хурмы можно даже замораживать без повреждений, и поэтому производители могут легче перевозить и доставлять такую хурму.

