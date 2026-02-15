5 неожиданных вещей, из-за которых ваш дом выглядит грязным: от них пора избавиться
- Видимые провода и шнуры, слишком много подушек, переполненные столешницы, большое количество картин и большой мебели могут делать дом неопрятным.
- Эксперты советуют планировать расположение розеток, уменьшить количество подушек, картин и мебели, а также избавиться от ненужных проводов и зарядных устройств.
Для того, чтобы создать дом мечты, нужно время. Впрочем, многие ошибочно считают, что для этого нужно покупать вещи. Эксперты же убеждены, что от них следует избавляться.
Всего несколько вещей в вашем доме, о которых вы могли не думать годами, на самом деле влияют на то, что о вашем доме думают гости, пишет Martha Stewart. И даже если вы стремитесь создать максималистский интерьер, заполненный различными безделушками, несколько вещей следует выбросить.
Какие вещи следует выбросить из дома?
Провода и шнуры на виду
Иногда избежать этого очень и очень сложно, но шнуры и провода, заполоняющие пол, полки и стены – это максимально неэстетично. И лучший способ этого избежать – это планировать все заранее.
Установка напольных розеток под столами, правильная высота настенных розеток и достаточное их количество, чтобы не приходилось полагаться на удлинители – это все незаметные, но очень важные вещи, что действительно влияют на комфорт и вид дома.
Также следует позаботиться о том, чтобы избавиться от всех проводов и зарядных устройств, которыми вы уже не пользуетесь, пишет Better Homes&Gardens.
Слишком много подушек
Подушки, бесспорно, добавляют комфорт и стиль диванам, креслам и кроватям – но если их слишком много, это может действительно перегрузить комнату. Гораздо лучше будет оставить всего несколько любимых, а остальные убрать в шкаф, чтобы время от времени их заменять и так обновлять интерьер.
Переполненные столешницы
Стол – это идеальная поверхность, чтобы загрузить на него множество различных безделушек. Впрочем, по возможности этого следует избегать – ведь очень быстро это превращается в визуальный беспорядок, даже если вещи расставлены аккуратно.
Слишком много картин и фото на стенах
Картины и фотографии в рамках действительно превращают помещение в по-настоящему уютную, обжитую квартиру. Впрочем, когда их слишком много, это может привести к тому, что пространство станет перегруженным.
Слишком большая мебель
Это – чрезвычайно распространенная проблема. Многие люди допускают ошибку и не измеряют свободное пространство в комнате перед тем, как приобрести ту или иную мебель – и потом оказывается, что места для них недостаточно.
В конце концов это создает неприятное ощущение хаоса и тесноты.
