Огородники уже собрали весь урожай, поэтому в конце сентября можно подводить итоги по сортам определенных овощей. Многие дачники сажают баклажаны, из которых можно приготовить множество вкусных блюд. Какие же сорта уродили лучше всего – рассказываем далее.

Садоводы не всегда используют один сорт баклажанов, но даже прибегают к выращиванию различных гибридов, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Полторы сотки". Дачница в своем видеоролике рассказала о полученном урожае и поделилась сортами, которые лучше всего уродили.

Какие сорта баклажанов дали хороший урожай?

Бриска F1

Среднеспелый гибрид дает крупные плоды весом 350 – 400 граммов. Он отличается насыщенным фиолетовым цветом. Баклажаны прекрасно подходят для запекания, но содержат немного много семян.

Брат F1

Ранний гибрид начинает плодоносить одним из первых. Баклажаны имеют длину 20 сантиметров, с нежной мякотью, которая не содержит горечи. Преимуществом плодов является то, что они долго хранятся после сбора.

Фибина F1

Сорт является раннеспелым и достаточно урожайным. Мякоть светлая и без горечи, а вкус – нежный и приятным. Урожай этих баклажанов может храниться достаточно долго.

Эпик F1

Этот ранний гибрид является одним из самых урожайных. Плоды имеют хороший вкус и долго хранятся.

Лаура F1

Ранний сорт дает плоды округлой формы весом более 400 граммов. Мякоть вкусная и без горечи.

Казимир F1

Гибрид способен радовать урожаем вплоть до осени. Имеет довольно приятный вкус без горчинки и способен хорошо храниться.

Зебрино F1

Среднеспелый гибрид способен на одном кусте сформировать до 15 плодов. Дачники любят эти баклажаны за превосходный вкус.

Белое яйцо

Этот ранний сорт с белыми овальными плодами имеет легкое грибное послевкусие и красивый декоративный вид.

Что можно приготовить из баклажанов?

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф – 12" Ольга Рябенко в своем инстаграмме рассказала о быстром и вкусном рецепте хрустящих баклажанов. Понадобятся всего 3 плода, соль, перец, крахмал и масло для жарки.

