Ожидайте гигантский урожай: какие растения стоит посадить рядом с картофелем
- Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы.
- Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.
Картофель – один из важнейших овощей для посадки. Каждый огородник хочет получить осенью большой урожай, однако кроме правильно выбранного участка и ухода, стоит еще позаботиться о выгодных соседях-компаньонах, которые будут расти рядом.
Тщательно подобранные растения-спутники способны улучшить вкус картофеля, уменьшить риск заболевания и снизить количество вредителей, пишет Southern Living.
Что посадить рядом с картофелем?
Для картофеля лучшими растениями-компаньонами являются те, что растут с поверхностной корневой системой. Это означает, что они не повредят глубоким корням картофеля, а только помогут улучшить его вкус и рост.
Шпинат
Неглубокие корни шпината не мешают росту картофеля. Растение быстро созревает и может быть собрано еще до активного роста картофеля.
Чеснок
Сильный аромат чеснока отпугивает тлю и колорадских жуков, которые атакуют картофель. Кроме того, растение способно предотвращать болезни и грибковые инфекции, таким как бурая пятнистость листьев.
Фасоль
Садоводы считают посадку фасоли рядом с картофелем – лучшим вариантом. Дело в том, что она обогащает почву азотом, который необходим для роста картофеля.
Капуста
Колорадские жуки – самая большая угроза для урожая картофеля. Если не браться за их уничтожение, то они способны съесть все листья. Однако посадка картофеля способна отпугнуть вредителей.
Рядом с картофелем надо посадить капусту / Фото Pexels
Хрен
Растение имеет сильный и выразительный запах, поэтому отпугнуть жука от растений. Такая посадка действительно является полезной, поскольку позволяет картофелю идеально расти.
Базилик
Картофель могут атаковать еще и трипсы. Именно посадка базилика рядом с картофелем убережет урожай, поскольку отпугивает появление мелких сосущих вредителей, которые вызывают появление серебристых пятен.
Бархатцы
Цветы известны тем, что отпугивают широкий спектр вредителей: колорадского жука, нематод, белокрылок и трипсов. Кроме того, они добавляют яркого цвета вашему саду.
Картонные коробки из-под яиц не стоит выбрасывать, пишет Express. Их используют для ускорения проращивания семенного картофеля. Предварительное проращивание картофеля в светлом, прохладном месте позволяет получить урожай быстрее.
Что стоит знать о посадке овощей?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.
Частые вопросы
Какие растения-спутники могут улучшить вкус и защитить картофель?
Тщательно подобранные растения-спутники, такие как шпинат, чеснок, фасоль, капуста, хрен, базилик и бархатцы, способны улучшить вкус картофеля, уменьшить риск заболевания и снизить количество вредителей.
Почему шпинат является хорошим спутником для картофеля?
Шпинат имеет неглубокие корни, которые не мешают росту картофеля. Он быстро созревает и может быть собран еще до активного роста картофеля.
Какая польза от посадки бархатцев рядом с картофелем?
Бархатцы отпугивают широкий спектр вредителей - колорадского жука, нематод, белокрылок и трипсов - и добавляют яркого цвета вашему саду.