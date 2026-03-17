Ожидайте гигантский урожай: какие растения стоит посадить рядом с картофелем

Картофель – один из важнейших овощей для посадки. Каждый огородник хочет получить осенью большой урожай, однако кроме правильно выбранного участка и ухода, стоит еще позаботиться о выгодных соседях-компаньонах, которые будут расти рядом.

Тщательно подобранные растения-спутники способны улучшить вкус картофеля, уменьшить риск заболевания и снизить количество вредителей, пишет Southern Living.

Читайте также О вредителях можно забыть: какие растения посадить возле яблони

Что посадить рядом с картофелем?

Для картофеля лучшими растениями-компаньонами являются те, что растут с поверхностной корневой системой. Это означает, что они не повредят глубоким корням картофеля, а только помогут улучшить его вкус и рост.

Шпинат

Неглубокие корни шпината не мешают росту картофеля. Растение быстро созревает и может быть собрано еще до активного роста картофеля.

Чеснок

Сильный аромат чеснока отпугивает тлю и колорадских жуков, которые атакуют картофель. Кроме того, растение способно предотвращать болезни и грибковые инфекции, таким как бурая пятнистость листьев.

Фасоль

Садоводы считают посадку фасоли рядом с картофелем – лучшим вариантом. Дело в том, что она обогащает почву азотом, который необходим для роста картофеля.

Капуста

Колорадские жуки – самая большая угроза для урожая картофеля. Если не браться за их уничтожение, то они способны съесть все листья. Однако посадка картофеля способна отпугнуть вредителей.



Рядом с картофелем надо посадить капусту

Хрен

Растение имеет сильный и выразительный запах, поэтому отпугнуть жука от растений. Такая посадка действительно является полезной, поскольку позволяет картофелю идеально расти.

Базилик

Картофель могут атаковать еще и трипсы. Именно посадка базилика рядом с картофелем убережет урожай, поскольку отпугивает появление мелких сосущих вредителей, которые вызывают появление серебристых пятен.

Бархатцы

Цветы известны тем, что отпугивают широкий спектр вредителей: колорадского жука, нематод, белокрылок и трипсов. Кроме того, они добавляют яркого цвета вашему саду.

Картонные коробки из-под яиц не стоит выбрасывать, пишет Express. Их используют для ускорения проращивания семенного картофеля. Предварительное проращивание картофеля в светлом, прохладном месте позволяет получить урожай быстрее.

Что стоит знать о посадке овощей?