Посадите эти растения после Пасхи в апреле: соберете урожай уже через месяц

Апрель – идеальный месяц, чтобы взяться за огород и посеять первые культуры, которые начнут хорошо расти из-за стабильной температуры. Есть несколько растений, которые можно посадить после Пасхи. Они быстро всходят и не требуют сложного ухода.

Первый урожай некоторых овощей можно получить уже через несколько недель, пишет Good Housekeeping. Среди них – быстрорастущие культуры, которые подходят для ранней посадки и радуют свежей зеленью через максимально короткие сроки.

Какие растения посадить после Пасхи?

Редиска

Она вырастает быстрее всех овощей весной. Преимуществом растения является то, что оно без проблем может расти в холодную погоду и вырасти уже через 21 день. Редис очень полезная, потому что содержит много витаминов, минералов и клетчатки, что укрепляет иммунитет.



Редис вырастает за месяц / Фото Pexels

Рукола

Эта зелень часто добавляется в салаты или пиццу, поэтому огородники все чаще начали ее выращивать на грядках. Нежная зелень может быть готовой к употреблению уже через 21 день. Лучше всего ее срывать сразу, поскольку старые листья могут уже горчить и быть не такими вкусными.

Листовой салат

С такого сорта салата как ромен, молодые листья можно собирать уже через 25 – 30 дней. Листья салата способны обеспечить витаминную зелень за несколько недель, а их преимуществом является то, что после срывания, другие листья продолжают расти, поэтому зелень будет под рукой всегда.

Насіння різних овочів можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Шпинат

Растение хорошо растет в прохладную погоду, поэтому можно высаживать шпинат в открытый грунт. Он способен выдержать даже ночные заморозки, если они будут в апреле. Чтобы ускорить прорастание, замочите семена шпината на ночь перед посевом.

Кресс-салат садовый

Дачники выращивают кресс-салат как микрозелень или как молодые растения к салату. Кресс-салат хорошо растет даже при прохладной погоде. Зелень хорошо подходит к салатам или бутербродам.

К слову, рассыпание семян укропа по участку обеспечивает постоянный самосев и свежую зелень в течение всего сезона, пишет ТСН. Укроп привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей, защищает почву от перегрева и улучшает ее структуру.

