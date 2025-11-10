Укр Рус
Лайфхаки Секреты дачника Отложите секатор: 7 растений, для которых осенняя обрезка –табу
10 ноября, 12:14
3

Отложите секатор: 7 растений, для которых осенняя обрезка –табу

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Нельзя обрезать осенью азалию, рододендрон, камелию, магнолию, сирень, форзицию и садовый жасмин, чтобы не потерять цветы на следующий сезон.
  • В ноябре лучше не обрезать ветви, а сосредоточиться на мульчировании и защите растений от морозов.

Некоторые садоводы еще берутся за обрезку растений в ноябре, но некоторые из них категорически нельзя трогать. Если их обрезать, то есть риск потерять цветы весной или повредить растение.

Ноябрь – совсем не время для обрезки кустов, поскольку во многих случаях обрезка в это время способна отрезать будущий цвет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие растения нельзя обрезать в ноябре?

Азалия и рододендрон – эти кусты начинают формировать цветочные почки сразу после весеннего цветения. Если их обрезать осенью, то в следующем сезоне можете не увидеть уже ни одного бутона.

Камелия, магнолия, сирень – раскидистые побеги хочется в этих цветах немного обрезать, но на них заложены уже будущие цветы. Осенняя обрезка лишь уничтожит эти бутоны.


Сирень осенью обрезать не стоит / Фото Pexels

Форзиция и садовый жасмин – кустарники имеют цветение на прошлогодних побегах или уже сформированных бутонах, поэтому преждевременная обрезка может оставить их без цветов.

В ноябре стоит отказаться от укорачивания ветвей. Позвольте растению уже спокойно перезимовать без стресса. Можно подумать о мульчировании, защитить деревья от морозов, или убрать опавшие листья вокруг. Обрезку лучше планировать весной сразу после цветения, когда риски для деревьев минимальны.

Ресурс "Загородные будни" пишет, что если в саду есть много ореховых листьев, то выбрасывать их не стоит. Ореховые листья изначально содержат юглон, но после высыхания становятся безопасными и могут использоваться для мульчирования и сохранения влаги в почве. Под грецким орехом можно сажать такие растения, как ирисы, дикий имбирь, дикая герань, папоротник, большая голубая лобелия и астры.

