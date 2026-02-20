Что посадить возле помидоров, чтобы были здоровые и вкусные: секреты опытных хозяев

Правильный уход в случае с помидорами это еще далеко не все. Важно выбрать им правильных соседей, чтобы собрать большой урожай.

Помидоры – один из самых популярных овощей на огородах украинцев. Распланируйте рассаду уже сейчас и посадите рядом правильные растения – и получите результат, которого еще не видели, утверждает Morele.

Кстати Эти 7 самосейных цветов будут расти из года в год сами: должны быть в каждом дворе

Что стоит посадить рядом с помидорами?

Пряные травы

Базилик – идеальный партнер, что делает плоды слаще и отгоняет мух и гусениц. Огуречник заманивает опылителей и обогащает землю микроэлементами, ускоряя рост кустов. Петрушка укрепляет иммунитет помидоров, делая их более устойчивыми к стрессам, а мята – мощный репеллент против насекомых, однако ее лучше держать в горшках, чтобы она не вытеснила соседей.

Урожай будет очень хорошим / Фото Pixabay

Цветы-защитники

Бархатцы очищают почву от опасных нематод и отпугивают белокрылку. Настурция работает как "живой щит", перебирая на себя внимание тли и защищая основную культуру. Календула привлекает божьих коровок, которые уничтожают вредителей, и оздоравливает землю.

Овощные и другие культуры

Корни моркови разрыхляют землю, обеспечивая лучший доступ воздуха и воды к томатам. Лук и чеснок благодаря соединениям серы действуют как природные антибиотики, защищая грядки от фитофтороза и клещей. Салат и шпинат также будут полезными, ведь сохраняют влагу и не дают разрастаться сорнякам.

А каких растений возле помидоров стоит избегать?

Не рекомендуется высаживать помидоры рядом с картофелем, перцем или баклажанами. У них общие болезни, например фитофтороз, могут быстро уничтожить весь урожай, подсказывает Onet.

Также следует избегать соседства с крестоцветными культурами, фенхелем и грецким орехом, которые из-за выделения специфических химических веществ подавляют рост томатов.

Кроме того, кукуруза может создавать лишнюю тень и привлекать общих вредителей, а близость укропа иногда способствует появлению паутинного клеща на кустах.

Какие советы пригодятся?