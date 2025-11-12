3 прибора, которые нельзя подключать к удлинителям: это может быть опасно

Удлинители – удобная вещь в каждом доме. Часто к ним подключены несколько девайсов, и оказывается, что определённые мощные приборы лучше включать в стационарную стенную розетку.

Большинство из нас даже не подозревает, что подключает совсем не те приборы к удлинителю, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Каждый удлинитель имеет свой лимит тока. Если подключать устройство с высоким потреблением энергии, то кабель может перегреться, а это может привести к возгоранию.

Какие приборы нельзя включать в удлинитель?

Микроволновая печь

Даже несколько минут работы микроволновой печи потребляют много тока. Удлинитель не способен выдерживать постоянно такую нагрузку.

Холодильник

Этот прибор работает постоянно. Из-за непрерывного потребления электричества кабель может перегреваться, поэтому это увеличит риск короткого замыкания.



Холодильник нельзя подключать к удлинителю / Фото Pexels

Стиральная машина

Во время стирки двигатель и нагреватель потребляют одинаково много энергии. Если стиральная машина подключена через удлинитель – то это потенциальная опасность.

Если у вас есть сомнения, выдержит ли удлинитель определенный прибор – проверьте мощность обоих устройств. Если показатели близки, то лучше не рисковать. Удлинители созданы для временных нужд, поэтому постоянно их использовать не стоит.

Какие еще устройства нельзя подключать?

В опасный список также попадают посудомоечные машины, сушилки для белья, портативные электрообогреватели и другие приборы, пишет Real Simple.

Кофеварки, тостеры и другая небольшая техника хоть и выглядят компактно, но внутри них скрыты мощные нагревательные элементы, которые потребляют много электроэнергии. Удлинитель может не выдержать напряжения, что приведет к оплавлению кабеля.

Обогреватели и кондиционеры потребляют много энергии также, а обычные удлинители не рассчитаны на такие мощности. В таком случае приборы нужно подключать к стене.

Фены, плойки и утюги тянут значительное количество энергии. Если же пользоваться ими через удлинитель, то есть значительный риск перегрева.

