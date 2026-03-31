Эти 5 многолетников можно сажать даже в почти полной тени: будут расти без проблем
- Колокольчики, хосты, орлики, морозник восточный и гейхера хорошо растут в тени и подходят для затененных участков.
- Эти растения не требуют особого ухода и привлекают опылителей, например пчел и бабочек.
Не всем дачникам посчастливилось иметь хорошо освещенный участок. Иногда хочется разбить клумбу даже под окнами, куда нечасто попадает солнце –и, к счастью, это можно сделать.
Во время засадки затененного участка сада главное – это правильный выбор растений. И есть несколько вариантов цветов, что будут цвести даже с минимальным освещением, пишет Real Simple.
Какие цветы можно высадить в тени?
Колокольчики средние
Если вы хотите видеть на участке эффектные, высокие цветы, тогда колокольчики – это именно то, что вам нужно. Они тенелюбивые и вырастают до более метра высотой, а потом покрываются рыхлыми гроздьями розовых, белых или фиолетовых цветов.
Кроме того, это растение быстро приманит в ваш сад бесчисленное количество опылителей – пчел и бабочек.
Хосты
Хосты – это любимые растения садоводов, и основные причины – это их неприхотливость и пышность. Они разрастаются невероятно быстро, бывают самых разнообразных форм и размеров, и практически не требуют ухода, пишет The Spruce.
К тому же эти растения для лучшего роста требуют полной или частичной тени, поэтому они идеально подойдут для темных частей сада.
Хосты хорошо растут в тени / Фото Pexels
Орлики
Это очень простое в уходе многолетнее растение, что имеет очень нежные и красивые цветы. Кроме того, можно найти сорта орликов в разных цветах – от желтого и белого до фиолетового, а также двухцветные варианты.
Орлики вырастают до 90 сантиметров в высоту и цветут с весны до самого лета. Полное, интенсивное солнце может привести к ожогам листьев, поэтому лучше сажать цветы в полутени.
Морозник восточный
Восточный морозник может похвастаться крепким, практически восковым цветением с лишь несколькими лепестками вокруг центра растения. Этот тенелюбивый многолетник обычно цветет в мягких, нежных оттенках – розовых и сливовых.
Гейхера
Гейхера образует красивые маленькие соцветия крошечных колокольчатых цветков, висящих на высоких, почти воздушных стеблях. Гейхеры цветут в розово-красных оттенках и прекрасно чувствуют себя в тени.
А насыщенные пышные листья имеют невероятный вид даже после того, как завершается цветение.
Что еще следует знать дачникам?
Частые вопросы
Какие растения подходят для затененных участков сада?
Для затененных участков сада подходят такие растения, как колокольчики средние, хосты, орлики, морозник восточный и гейхера. Они хорошо растут в условиях ограниченного освещения и украшают сад своими цветами.
Какие особенности имеют колокольчики средние?
Колокольчики средние - это эффектные, высокие цветы, вырастающие более метра в высоту. Они покрываются розовыми, белыми или фиолетовыми цветами и приманивают в сад много опылителей, таких как пчелы и бабочки.
Почему хосты популярны среди садоводов?
Хосты популярны среди садоводов благодаря своей неприхотливости и пышности. Они быстро разрастаются, имеют разнообразные формы и размеры, практически не требуют ухода и прекрасно подходят для выращивания в затененных частях сада.