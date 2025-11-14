Ошибка, которая станет роковой: какие комнатные растения нельзя пересаживать перед зимой

Комнатные растения нуждаются в регулярной пересадке –это знает каждый, кто их выращивает. Хотя рекомендуется пересаживать их ранней весной, иногда это приходится делать зимой.

Зимой комнатные растения требуют особого внимания – в это время они отдыхают и набираются сил. Однако иногда необходимо освежить вазоны или заменить почву, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wprost.

Какие растения следует пересаживать зимой?

Это касается прежде всего цветов, приобретенных зимой в цветочном магазине или супермаркете. Производители выращивают такие растения в специальных производственных субстратах на основе торфа, которые не подходят для длительного выращивания, поскольку они не только имеют низкое содержание питательных веществ, но и очень проницаемые. Из-за этого почва быстро высыхает и не удерживает влагу.

Как заботиться о растениях зимой / Фото unsplash

Если вы приобрели новое растение зимой, то по приходу домой дайте ему время акклиматизироваться к новой среде (2 – 3 недель должно быть достаточно), а затем пересадите в новый вазон.

Также стоит пересадить зимой растение, если почва заражена вредителями, такими как нематоды, или поражена грибковыми заболеваниями. В таких случаях смена горшка и почвы, обрезка и дезинфекция корней являются абсолютно необходимыми – независимо от времени года или состояния растения.

Какие растения не следует пересаживать зимой?

Зимой не стоит пересаживать растения, которые цветут или имеют бутоны, пишет zielonyogrodek. Также лучше воздержаться от пересадки ослабленных растений, если их проблемы не связаны с почвой.

В холодное время они медленнее восстанавливаются – им трудно адаптироваться к новой среде. Лучше дождаться теплого сезона, когда растение будет иметь больше сил и легче перенесет смену горшка.

Какие еще есть подсказки для ухода за растениями?