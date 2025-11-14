Помилка, яка стане фатальною: які кімнатні рослини не можна пересаджувати перед зимою

Кімнатні рослини потребують регулярної пересадки – це знає кожен, хто їх вирощує. Хоча рекомендується пересаджувати їх ранньою весною, іноді це доводиться робити взимку.

Взимку кімнатні рослини потребують особливої уваги – у цей час вони відпочивають і набираються сил. Проте іноді необхідно освіжити вазони або замінити ґрунт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wprost.

Які рослини слід пересаджувати взимку?

Це стосується передусім квітів, придбаних узимку у квітковому магазині чи супермаркеті. Виробники вирощують такі рослини у спеціальних виробничих субстратах на основі торфу, які не підходять для тривалого вирощування, оскільки вони не лише мають низький вміст поживних речовин, а й дуже проникні. Через це ґрунт швидко висихає й не утримує вологу.

Як дбати про рослини взимку / Фото unsplash

Якщо ви придбали нову рослину взимку, то по приходу додому дайте їй час акліматизуватися до нового середовища (2 – 3 тижнів має бути достатньо), а потім пересадіть у новий вазон.

Також варто пересадити взимку рослину, якщо ґрунт заражений шкідниками, такими як нематоди, або уражений грибковими захворюваннями. У таких випадках зміна горщика та ґрунту, обрізка й дезінфекція коренів є абсолютно необхідними – незалежно від пори року чи стану рослини.

Які рослини не слід пересаджувати взимку?

Взимку не варто пересаджувати рослини, які цвітуть або мають бутони, пише zielonyogrodek. Також краще утриматися від пересадки ослаблених рослин, якщо їхні проблеми не пов’язані з ґрунтом.

У холодну пору вони повільніше відновлюються – їм важко адаптуватися до нового середовища. Краще дочекатися теплішого сезону, коли рослина матиме більше сил і легше перенесе зміну горщика.

Які ще є підказки для догляду за рослинами?