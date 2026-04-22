5 ягод, которые можно посадить в апреле: плоды будут уже летом

Некоторые плодовые культуры способны быстро прижиться и порадовать урожаем в пределах одного сезона. Садоводы рассказали о 5 разных ягод, которые дадут плоды как можно быстрее.

Определенные кусты можно высадить уже в конце апреля и собрать плоды за несколько месяцев, пишет Real Simple.

На скорость влияют погодные условия, качество почвы и регулярность ухода, но все равно эти растения считаются одними из самых быстрых в домашнем выращивании.

Какие ягоды посадить в апреле?

Клубника

Кусты клубники способны дать первый урожай уже в год посадки, а со временем количество ягод будет только расти. Для получения хорошего урожая нужно оставлять между растениями примерно 30 – 45 сантиметров.

Также стоит выбирать почву с хорошим дренажем и следить за умеренной влажностью. Первые ягоды должны появиться через 60 – 90 дней после посадки.

Малина

Относится к быстрорастущим культурам, хотя сроки плодоношения зависят от конкретного сорта. Некоторые сорта могут дать урожай уже в первый сезон, а другие – следующего года.

Растение нуждается в солнечном месте, плодородной и слегка кислой почве, а также регулярном поливе.



Малина даст хороший урожай ягод

Ежевика

Сорта ежевики тоже могут начать плодоносить уже в первый год. Кусты ягод часто выращивают на шпалерах для удобства. Среди основных условий – достаточное количество солнца и регулярное увлажнение.

Арбуз

Вырастить дома арбуз вполне реально – нужно лишь дождаться стабильной теплой температуры и высадить в открытый грунт. Арбуз требует много солнца, регулярного полива и хорошей циркуляции воздуха.

Созревание занимает от 70 до 100 дней. О готовности будет свидетельствовать желтоватое пятно снизу плода и глухой звук при постукивании.

К слову, гибриды арбузов, такие как "Талисман", "Бедуин", "Варда", "Каристан" и "Атаман", обеспечивают стабильный и большой урожай говорится на ютуб-канале "Огородникам на заметку". Эти гибриды арбузов дают хорошие результаты у фермеров, а некоторые плоды могут достигать 12 килограммов.

Дыня

Плоды медовой дыни имеют светло-зеленый оттенок и нежную текстуру. Для хорошего роста нужен песчаный, хорошо дренированный грунт и регулярный полив. Выращивать дыню можно через рассаду – урожай появится через 75 – 90 дней.

