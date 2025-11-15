Цвет губки указывает на ее жесткость и абразивность, пишет 24 Канал со ссылкой на CNET. Зная каждый цвет, можно легко подобрать губку для каждой конкретной задачи.
Что означают цвета губок?
Черный
Этот цвет является самым жестоким и самым абразивным. Губка создана для борьбы со сложными загрязнениями – пригаром, застарелыми пятнами и жиром. В быту их следует использовать только в кризисных моментах, потому что ежедневное применение может повредить поверхность.
Красный и розовый
Такие губки имеют повышенную абразивность, но мягче черной. Красные и розовые цвета подходят для самых грязных слин – поддона духовки или формы для запекания с пригоревшими остатками. Они эффективно удалят сложную грязь, поэтому полезны в уборке.
Желтый
Эта губка имеет среднюю жесткость. Подходит для мытья стекла, керамики и фарфора. Желтой мочалкой можно мыть посуду без риска поцарапать.
Синий
Губка синего цвета является самой нежной среди кухонных губок. Она подходит для чувствительных поверхностей: нержавеющей стали, зеркал или декоративных элементов. Однако из-за мягкости, губка не справится со старыми загрязнениями.
Зеленый
Губка зеленого цвета – это классика, которая подходит для большинства бытовых вопросов. Ею можно мыть тарелки и очищать столешницы. Зеленая губка – это самый надежный выбор.
Кухонные поверхности можно очистить с помощью средства для мытья посуды, уксуса или соды без использования химических средств, пишет Real Simple. Для старых загрязнений рекомендуется использовать раствор с лимонной кислотой, средством для мытья посуды и водой.
Какие еще кухонные лайфхаки следует знать?
Специалисты рекомендуют чистить змеевики холодильника раз в 6 месяцев для уменьшения потребления электроэнергии и повышения производительности.
Бумага для выпечки может эффективно очищать кухонную раковину без использования дополнительных средств, благодаря своему восковому или силиконовому покрытию.