Эти цветы можно посадить на рассаду уже в феврале: полный список
- В феврале можно сажать на рассаду петунию, лобелию, пеларгонию, шалфей блестящий, портулак крупноцветковый, и гвоздику.
- Двухлетние и многолетние цветы, такие как дельфиниум и фиалки трехцветные, также можно высевать в этом месяце.
Февраль считается стартовым месяцем для выращивания цветочной рассады, особенно для тех растений, которым нужно много времени для развития. Садоводы советуют уже браться за посев культур, если цветы планируете высаживать в грунт в середине мая.
Ранний посев позволяет получить крепкую и хорошо сформированную рассаду, готовую к пересадке сразу после того, как почва прогреется и минует угроза весенних заморозков, пишет "Зеленая усадьба".
Какие цветы можно сажать уже в феврале?
Однолетники для выращивания в горшках
- Петуния – одна из самых любимых цветов для балконов, террас и подоконников. Посев начинают уже после середины февраля, отдавая предпочтение дражированным или ленточным семенам.
- Лобелия – хороший выбор для ярких цветочных композиций. Ее высевают с середины месяца, обеспечивая достаточное освещение и умеренный полив.
- Пеларгония – ароматное растение, которое хорошо растет в горшках. Семена можно высевать в середине февраля, предварительно смочив их перед посевом.
Однолетники для открытого грунта
- Шалфей блестящий – неприхотливый и засухоустойчивый однолетник, который высевают с середины февраля.
- Портулак крупноцветковый – хорошо переносит жару и недостаток влаги. Посев проводят в конце месяца, чтобы обеспечить длительное и обильное цветение.
- Гвоздика – сорт Шабо нуждается в раннем посеве. Стоит посадить до конца февраля, а другие разновидности можно сеять позже.
В феврале уже можно сеять цветы на рассаду / Фото Pexels
Двухлетние и многолетние цветы
- Дельфиниум – эффектное растение для создания вертикальных акцентов в саду. Посев проводят уже с середины февраля в отдельные емкости, поскольку культура плохо переносит пересадку.
- Фиалки трехцветные – семена высевают в конце февраля, обеспечивая хорошее освещение. Также надо стараться избегать чрезмерного увлажнения.
Какие еще цветы можно посадить в феврале?
В феврале высевают ротики садовые, вербену, гелиотроп, целозию, долгоцвет, циннии, бархатцы, колеусы, бегонию вечноцветущую, люпин, корейскую хризантему, лаванду узколистную, маттиолу, флоксы и колокольчики.
Какие растения обрезать в феврале?
В феврале необходимо обрезать розы, клематисы и буддлеи, пишет Express. Это способствует стимуляции роста растений в теплый сезон. Обрезка роз и клематисов должна быть осторожной. Садоводы советуют избегать обрезания длинных побегов у вьющихся роз. Обрезать буддлеи стоит в теплую погоду.
Что еще стоит знать о растениях?
Специалисты рекомендуют 5 розовых комнатных растений для украшения интерьера: антуриум, розовое перо, розовые орхидеи, комнатные азалии и комнатные розы.
Хлорофитум и сансевиерия – самые простые вазоны для выращивания дома, они не требуют сложного ухода и хорошо переносят различные условия.
