Малина будет защищена от вредителей все лето: создайте простой спрей за копейки

Выращивать малину на участке несложно, но для того, чтобы лакомиться летом сладкими ягодами, нужно защитить кусты от вредителей. Для этого весной растения нужно опрыскать натуральными ингредиентами.

Садоводы любят использовать проверенные натуральные средства, пишет Interia Kobieta. Домашняя смесь способна эффективно защитить растение от тли и грибковых заболеваний.

Есть несколько любимых средств дачников против вредителей – это дрожжевой и чесночный спрей.

Как сделать дрожжевой спрей для малины?

Дрожжевой спрей из малины борется с тлей, малиновым жуком, клещом, стеблевой мошкой и паутинным клещом. Он также минимизирует риск серьезных грибковых заболеваний и поддерживает правильное цветение растения.

Для приготовления раствора нужно 30 граммов сухих дрожжей, 0,5 литров нежирного молока и 10 литров воды.

Дрожжи нужно высыпать в большую емкость и влить туда теплое молоко. Все ретально перемешайте, а потом добавить воду. Дополнительно можно также влить средство для мытья посуды, который поможет раствору лучше прилипнуть к растению.

Для удобства жидкость стоит перелить в бутылку с распылителем. Этим спреем куст нужно опрыскивать раз в неделю, обрабатывая активно нижнюю сторону листьев.



Копеечные средства для обработки малины

Как сделать чесночный спрей для малины?

Также можно сделать спрей на основе чеснока, который имеет аналогичное действие. Достаточно выдавить 2 зубчика чеснока через чеснокодавку, поместить в емкость и залить литром теплой воды.

Смесь нужно оставить настаиваться на ночь. На следующий день жидкость надо процедить через сито и добавить пол чайной ложки пищевой соды.

Этим раствором кусты нужно обрабатывать дважды в неделю, когда начнут формироваться цветочные почки. Такую обработку советуют делать с помощью пульверизатора.

Часто дачники используют для машины древесную золу, пишет "Апостроф". Она богата на фосфор, кальций, калий и другие важные элементы. Благодаря золе можно улучшить структуру почвы и уберечь растения от вредителей. Использовать золу можно как удобрение, добавляя ее в почву, или обрабатывать растения для борьбы с вредителями и болезнями.

