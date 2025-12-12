Не белить: что стоит сделать с деревьями на зиму
Садоводы используют садовый бинт для обматывания деревьев вместо побелки, чтобы защитить их от морозов и температурных колебаний.
- Обмотка проводится снизу штамба до верха, чтобы предотвратить затекание воды, и используются специальные зажимы для закрепления материала.
Некоторые садоводы еще осенью берутся за побелку деревьев, считая такое действие главным способом защиты от морозов. Впрочем, все больше владельцев садов выбирают другой метод, который также является эффективным и даже лучшим.
Речь идет об обмотке штамба садовым бинтом, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Treeпілля. Этот способ уже начал активно распространяться среди украинских садоводов.
Автор блога объясняет, что зимой деревья страдают не только от мороза, но и контрастов температуры. В день солнце нагревает кору, а ночью она быстро замерзает, поэтому может произойти обледенение дерева.
Солнце нагревает, вода растапливается, ночью замерзает и тогда кора трескается. Поэтому я защищаю свои деревья садовым бинтом, а не побелкой,
– говорит автор ютуб-канала.
Что стоит сделать с деревьями на зиму?
Садовый бант предохраняет кору от морозов, температурных колебаний и предотвращает появление трещин в местах прививки. Именно этот участок является наиболее уязвимым. По словам автора видео, ее надо закрыть первой.
Обматывать садовый бинт нужно снизу штамба – от корневой шейки и тогда идти вверх. Верхний слой должен легко перекрывать нижний, чтобы вода не затекала под бинт. Место прививки надо обязательно закрыть. Чтобы материал не сползал – можно использовать специальные зажимы.
Автор видеоролика использовал 10-метровый бинт с шириной 20 сантиметров. Этого бинта хватит на 5 небольших деревьев. Садовый бинт заменяет побелку, потому что обмотка работает как физический барьер и не требует ежегодного обновления краски.
Как защитить деревья на зиму: смотрите видео
Лучше всего обмотку проводить в ноябре, но декабрь этого года не очень холодный, поэтому процедуру можно успеть провести еще в ближайшие несколько дней, пока не ударили морозы.
Кстати, зимняя обрезка деревьев, таких как яблони, груши и сливы, способствует их росту и уменьшает риск заболеваний, пишет Zielony. Только не стоит обрезать деревья во время сильных морозов, и важно соблюдать правильный угол среза, обрабатывая раны садоводческой мазью.
Зимой несколько таблеток активированного угля могут улучшить циркуляцию воздуха и дренаж в горшках с растениями, предотвращая грибковые заболевания.
Посадка нарциссов, каперсового молочая, аллиумов и бархатцев помогает отпугнуть кротов благодаря их специфическим запахам и выделениям.
Частые вопросы
Почему садоводы выбирают обмотку штамба садовым бинтом вместо побелки?
Автор ютуб-канала Treeпілля объясняет, что зимой деревья страдают от контрастов температуры - солнце нагревает кору днем, а ночью она замерзает, что может привести к трещинам. Обмотка садовым бинтом защищает кору от температурных колебаний и предотвращает появление трещин, в отличие от побелки.
Как правильно обматывать дерево садовым бинтом?
Нужно обматывать садовый бинт снизу штамба - от корневой шейки - и двигаться вверх. Верхний слой бинта должен перекрывать нижний, чтобы вода не затекала. Особенно важно закрыть место прививки, чтобы избежать трещин. Для фиксации бинта можно воспользоваться специальными зажимами.
Какие еще мероприятия рекомендуются для ухода за деревьями зимой?
Кроме обмотки штамба, рекомендуется проводить зимнюю обрезку деревьев, таких как яблони, груши и сливы, чтобы способствовать их росту и уменьшить риск заболеваний. Важно не обрезать деревья во время сильных морозов и придерживаться правильного угла среза, обрабатывая раны садоводческой мазью.