Не белить: что стоит сделать с деревьями на зиму

Некоторые садоводы еще осенью берутся за побелку деревьев, считая такое действие главным способом защиты от морозов. Впрочем, все больше владельцев садов выбирают другой метод, который также является эффективным и даже лучшим.

Речь идет об обмотке штамба садовым бинтом, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Treeпілля. Этот способ уже начал активно распространяться среди украинских садоводов.

Автор блога объясняет, что зимой деревья страдают не только от мороза, но и контрастов температуры. В день солнце нагревает кору, а ночью она быстро замерзает, поэтому может произойти обледенение дерева.

Солнце нагревает, вода растапливается, ночью замерзает и тогда кора трескается. Поэтому я защищаю свои деревья садовым бинтом, а не побелкой,

– говорит автор ютуб-канала.

Что стоит сделать с деревьями на зиму?

Садовый бант предохраняет кору от морозов, температурных колебаний и предотвращает появление трещин в местах прививки. Именно этот участок является наиболее уязвимым. По словам автора видео, ее надо закрыть первой.

Обматывать садовый бинт нужно снизу штамба – от корневой шейки и тогда идти вверх. Верхний слой должен легко перекрывать нижний, чтобы вода не затекала под бинт. Место прививки надо обязательно закрыть. Чтобы материал не сползал – можно использовать специальные зажимы.

Автор видеоролика использовал 10-метровый бинт с шириной 20 сантиметров. Этого бинта хватит на 5 небольших деревьев. Садовый бинт заменяет побелку, потому что обмотка работает как физический барьер и не требует ежегодного обновления краски.

Как защитить деревья на зиму: смотрите видео

Лучше всего обмотку проводить в ноябре, но декабрь этого года не очень холодный, поэтому процедуру можно успеть провести еще в ближайшие несколько дней, пока не ударили морозы.

Кстати, зимняя обрезка деревьев, таких как яблони, груши и сливы, способствует их росту и уменьшает риск заболеваний, пишет Zielony. Только не стоит обрезать деревья во время сильных морозов, и важно соблюдать правильный угол среза, обрабатывая раны садоводческой мазью.

