Не білити: що варто зробити з деревами на зиму

Деякі садівники ще восени беруться за побілку дерев, вважаючи таку дію головним способом захисту від морозів. Втім, дедалі більше власників садів обирають інший метод, який також є ефективним та навіть кращим.

Йдеться про обмотування штамба садовим бинтом, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Treeпілля. Цей спосіб вже почав активно поширюватися серед українських садівників.

Автор блогу пояснює, що взимку дерева страждають не лише від морозу, але й контрастів температури. У день сонце нагріває кору, а вночі вона швидко замерзає, тому може відбутися обмерзання дерева.

Сонце нагріває, вода розтоплюється, вночі замерзає і тоді кора тріскає. Тому я захищаю свої дерева садовим бинтом, а не побілкою,

– каже автор ютуб-каналу.

Що варто зробити з деревами на зиму?

Садовий бант оберігає кору від морозів, температурних коливань та запобігає появі тріщин у місцях щеплення. Саме ця ділянка є найвразливішою. За словами автора відео, її треба закрити першою.

Обмотувати садовий бинт потрібно знизу штамба – від кореневої шийки і тоді йти догори. Верхній шар має легко перекривати нижній, щоб вода не затікала під бинт. Місце щеплення треба обов’язково закрити. Щоб матеріал не сповзав – можна використати спеціальні затискачі.

Автор відеоролика використав 10-метровий бинт з шириною 20 сантиметрів. Цього бинта вистачить на 5 невеликих дерев. Садовий бинт замінює побілку, бо обмотування працює як фізичний бар’єр та не потребує щорічного оновлення фарби.

Як захистити дерева на зиму: дивіться відео

Найкраще обмотування проводити у листопаді, але грудень цього року не дуже холодний, тому процедуру можна встигнути провести ще в найближчі кілька днів, поки не вдарили морози.

До речі, зимова обрізка дерев, таких як яблуні, груші та сливи, сприяє їхньому росту та зменшує ризик захворювань, пише Zielony. Лише не варто обрізати дерева під час сильних морозів, і важливо дотримуватися правильного кута зрізу, обробляючи рани садівничою маззю.

Які ще є цікаві садові матеріали?