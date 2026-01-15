Чем замаскировать желтые пятна на потолке: это очень просто

В квартирах порой могут наблюдаться желтые пятна на потолке. Чаще всего это происходит из-за затопления труб. Желтоватые пятна заметны в ванной или любых других комнатах. Выглядят они не совсем приятно, поэтому далее расскажем, чем их можно вывести.

Убрать след от желтых пятен можно даже без капитального ремонта, пишет 24 Канал со ссылкой на Lifehacker. Нужно только подобрать правильный способ.

Чем вывести желтые пятна со стены?

Метод № 1 – лимонный сок и вода лимонный сок и вода

Свежее пятно можно обработать одним из самых легких вариантов. Добавьте 3 – 4 столовые ложки лимонного сока в стакан теплой воды и смочите в растворе тряпку и обработайте загрязненный участок.

Лимонная кислота осветляет поверхность и выравнивает цвет. После очистки надо протереть место сухой салфеткой, чтобы не осталось влаги.

Метод № 2 – мыло и теплая вода

Если пятно немного застарелое, то лимонный сок может и не дать желаемого эффекта. Тогда специалисты советуют другой способ. Надо смешать средство для мытья посуды с теплой водой в соотношении 1:2.

Раствор нужно аккуратно нанести сверху вниз, без сильного нажима. Далее надо смыть остатки чистой водой и просушить феном. Можно даже воспользоваться феном в режиме холодного воздуха.



Метод №3 – уксус, лимон и сода лимон и сода

Уже для заметных и застарелых пятен стоит воспользоваться смесью из уксуса, лимонного сока и пищевой соды. Реакция после смешивания будет довольно активной.

Готовую смесь необходимо нанести на пятно с помощью распылителя или губки и оставить на час. После этого влажной тряпкой необходимо убрать остатки средства. Способ довольно эффективен и требует меньше усилий, чем обычное мытье.

Если же влага на потолке задела деревянную мебель, то стоит воспользоваться несколько необычным вариантом – майонезом. Его нужно нанести толстым слоем на пятно, оставить на ночь, а утром стереть и отполировать поверхность мягкой тканью.

Действенной является смесь оливкового масла и уксуса в одинаковых пропорциях. Их надо нанести вдоль волокон древесины, пока не исчезнет след. После этого поверхность нужно вытереть насухо.

Как вывести плесень со стен?

Влажность приводит не только к желтым пятнам на потолках, но и к плесени на стенах, пишет Express. В таком случае стоит воспользоваться уксусом, который уничтожает споры и предотвращает повторное появление. Для создания средства, нужно смешать часть уксуса с частью воды в одинаковой пропорции, а потом обработать пораженный участок и оставить на час.

Периодическая вентиляция помещения является ключевой для профилактики плесени, поскольку помогает поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.

