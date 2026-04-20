Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: подкормите их этим после восхождения

После появления первых всходов дыни и арбузы проходят один из важнейших этапов развития. В этот период формируется основа будущего урожая. Если на старте им будет не хватать питания, то впоследствии это наверстать будет гораздо сложнее.

Дачники советуют опередить внесение подкормки, обойдясь домашними удобрениями, которые не уступают химическим средствам, пишет ТСН.

Читайте также Эти 5 растений всегда нужно сажать рядом с яблонями: надежно отгоняют вредителей

Почему первая подкормка так важна?

В начале роста бахчевые культуры наращивают корневую систему и зеленую массу. В это время дыням и арбузам необходим азот, который отвечает за развитие листьев. Также они нуждаются в микроэлементах для поддержания общего состояния растения.

Если внести подкормку сразу после всходов, то растения легче приспособятся к изменениям температуры, быстрее укрепятся и будут формировать мощные побеги, которые впоследствии повлияют на размер и качество плодов.

Какие удобрения подкормить бахчевые?

Настой из дрожжей для активного роста

Раствор на основе дрожжей используют как природный стимулятор. Он способствует активности полезных микроорганизмов в почве и помогает корням быстрее развиваться.

Для приготовления нужна теплая вода, дрожжи и немного сахара. Тогда все это оставляют настаиваться несколько часов и поливают растения. После такой подкормки растения начинают быстрее расти.

Раствор из золы для сладости

Когда всходы подрастут, то нуждаются в калии, который влияет на вкусовые качества плодов. Древесная зола является доступным источником калия и других полезных веществ. Раствор на основе золы нужно внести под корень, чтобы дыни и арбузы выросли сладкими.



Зола влияет на сладость арбузов

Травянистый настой для комплексного питания

Настой из крапивы или травы во время брожения превращается в питательное натуральное удобрение. В нем содержится азот и микроэлементы, которые поддерживают стабильное развитие растений. Такая подкормка может быть дополнительной.

Молочный раствор для укрепления растений

Небольшое количество молока или сыворотки в воде помогает сделать растение более устойчивым. Это не основной источник питательных веществ, но хорошее вспомогательное средство, которое положительно влияет на состояние листьев и общий вид растения.

Как правильно подкармливать бахчевые?

Дачники советуют не переусердствовать с удобрениями после всходов. Вносить их лучше в увлажненный грунт небольшими порциями, чтобы корни могли постепенно начать усваивать полезные вещества.

Избежать перенасыщения помогут оптимальные интервалы между подкормками. Системность и умеренность дадут хороший результат.

К слову, гибриды арбузов, такие как "Талисман", "Бедуин", "Варда", "Каристан" и "Атаман", обеспечивают стабильный и большой урожай говорится на ютуб-канале "Огородникам на заметку". Эти гибриды арбузов дают хорошие результаты у фермеров, а некоторые плоды могут достичь 12 килограммов.

Что еще стоит знать дачникам?