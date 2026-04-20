Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: подкормите их этим после восхождения
- Для активного роста бахчевых культур рекомендуют использовать настой из дрожжей, который стимулирует развитие корневой системы.
- Для улучшения вкусовых качеств плодов советуют применять раствор из золы, который является источником калия.
После появления первых всходов дыни и арбузы проходят один из важнейших этапов развития. В этот период формируется основа будущего урожая. Если на старте им будет не хватать питания, то впоследствии это наверстать будет гораздо сложнее.
Дачники советуют опередить внесение подкормки, обойдясь домашними удобрениями, которые не уступают химическим средствам, пишет ТСН.
Почему первая подкормка так важна?
В начале роста бахчевые культуры наращивают корневую систему и зеленую массу. В это время дыням и арбузам необходим азот, который отвечает за развитие листьев. Также они нуждаются в микроэлементах для поддержания общего состояния растения.
Если внести подкормку сразу после всходов, то растения легче приспособятся к изменениям температуры, быстрее укрепятся и будут формировать мощные побеги, которые впоследствии повлияют на размер и качество плодов.
Какие удобрения подкормить бахчевые?
Настой из дрожжей для активного роста
Раствор на основе дрожжей используют как природный стимулятор. Он способствует активности полезных микроорганизмов в почве и помогает корням быстрее развиваться.
Для приготовления нужна теплая вода, дрожжи и немного сахара. Тогда все это оставляют настаиваться несколько часов и поливают растения. После такой подкормки растения начинают быстрее расти.
Раствор из золы для сладости
Когда всходы подрастут, то нуждаются в калии, который влияет на вкусовые качества плодов. Древесная зола является доступным источником калия и других полезных веществ. Раствор на основе золы нужно внести под корень, чтобы дыни и арбузы выросли сладкими.
Зола влияет на сладость арбузов / Фото Pexels
Травянистый настой для комплексного питания
Настой из крапивы или травы во время брожения превращается в питательное натуральное удобрение. В нем содержится азот и микроэлементы, которые поддерживают стабильное развитие растений. Такая подкормка может быть дополнительной.
Молочный раствор для укрепления растений
Небольшое количество молока или сыворотки в воде помогает сделать растение более устойчивым. Это не основной источник питательных веществ, но хорошее вспомогательное средство, которое положительно влияет на состояние листьев и общий вид растения.
Как правильно подкармливать бахчевые?
Дачники советуют не переусердствовать с удобрениями после всходов. Вносить их лучше в увлажненный грунт небольшими порциями, чтобы корни могли постепенно начать усваивать полезные вещества.
Избежать перенасыщения помогут оптимальные интервалы между подкормками. Системность и умеренность дадут хороший результат.
К слову, гибриды арбузов, такие как "Талисман", "Бедуин", "Варда", "Каристан" и "Атаман", обеспечивают стабильный и большой урожай говорится на ютуб-канале "Огородникам на заметку". Эти гибриды арбузов дают хорошие результаты у фермеров, а некоторые плоды могут достичь 12 килограммов.
Что еще стоит знать дачникам?
Частые вопросы
Почему важно вносить первую подкормку для бахчевых культур?
Первая подкормка важна, потому что в начале роста бахчевые культуры наращивают корневую систему и зеленую массу. Азот, который вносят во время подкормки, помогает растениям быстрее укрепиться, приспособиться к изменениям температуры и формировать мощные побеги, что повлияет на размер и качество плодов.
Какие домашние удобрения рекомендуются для бахчевых культур?
Рекомендуются настой из дрожжей для активного роста, раствор из золы для сладости плодов, травянистый настой для комплексного питания и молочный раствор для укрепления растений. Каждое из этих удобрений имеет свои преимущества и способствует здоровому развитию растений.
Как правильно подкармливать бахчевые культуры, чтобы избежать перенасыщения?
Дачники советуют вносить удобрения в увлажненный грунт небольшими порциями, что позволяет корням постепенно усваивать полезные вещества. Избежать перенасыщения помогут оптимальные интервалы между подкормками, а системность и умеренность обеспечат хороший результат.