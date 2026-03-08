Коты царапают вещи в доме по многим причинам: чтобы выразить волнение; избавиться от стресса; обозначить предметы своим запахом. Также таким образом животные удаляют отмершую часть когтей и хорошо потягиваются, пишет Humane World for Animals.

Хозяевам котиков важно понимать, что их любимцы не думают в категориях "правильно", или "неправильно", когда выбирают, что именно царапать. Поэтому стоит найти вариант, комфортный для всех.

Как выбрать когтеточку для кота?

Когтеточка для кота – это обязательная покупка, что обеспечит спокойствие и комфорт не только любимцу, но и хозяину. Вариантов есть немало – под разные нужды и бюджет. Некоторые дряпки имеют тайники, платформы на разной высоте и подвесные игрушки, другие – проще. В то же время независимо от сложности конструкции, есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Стойка должна быть жесткой и стабильной. Для дополнительной безопасности ее можно даже прикрепить к стене с помощью настенного кронштейна.

Столбик должен быть высокий – чтобы кошка могла полностью растянуться на нем, а также, чтобы хватало места для царапанья.

Для ухода за когтями котика когтеточка должна иметь не только вертикальные, но и горизонтальные поверхности для царапанья.

Если дома есть несколько котов, когтеточек также должно быть несколько. Совместное использование такого пространства приводит к конкуренции и стрессу среди любимцев.

Материалов для когтеточек есть много, но следует выбирать столбик с покрытием, отличающееся от остальных материалов в доме. Иначе это будет посылать противоречивые сигналы о том, какие вещи в доме можно царапать.

Какой материал для царапки выбрать?

Картон

Это максимально недорогой и доступный материал для кошачьих когтеточек. Такие столбики даже можно изготовить самостоятельно. Картону легко придать различных форм и размеров, а заменить его очень просто. Впрочем, рассчитывать на долговечность такой когтеточки не стоит.

Сизалевая веревка

Столбик, обтянутый сизалевой веревкой – это универсальный вариант для многих котиков. Материал очень прочный и устойчивый к износу, а затем будет служить долго даже при интенсивном использовании, пишет Catser.



Сизалевая нить идеально подходит для когтеточек / Фото Pexels

Сизалевая ткань

Полотно из сизалевой веревки – это отличный вариант для горизонтальной когтеточки, если котику не нравится царапаться на столбик.

Ткань из конопли

Этот материал приобретает популярность как экологически чистый и устойчивый вариант. Волокна конопли прочные, а хорошо изготовленная веревка выдержит даже суровые требования котика.

Ковровое покрытие

Это удобный, теплый и прочный вариант когтеточки, что доступен в наибольшем количестве цветов и узоров. С одной стороны, это позволяет вписать когтеточку в дизайн квартиры. А с другой – лучше не выбирать этот материал в случае, если пол дома выложен коврами.

Дерево

Деревянные дряпки очень долговечны и прочны. Они прекрасно вписываются практически в каждое пространство и нравятся котам своей текстурой.

Что делать, чтобы кот прекратил царапать мебель?

После того как купили когтеточку, следует разобраться, как приучить к ней котика. И сделать это можно за несколько простых шагов.

Поместить когтеточку в правильное место

Если кошка обожает царапать диван, есть смысл поставить когтеточку возле него. Если же любимцу пришлась по душе стена у входной двери, значит это и будет локацией для расположения.



Коту нужно привыкнуть к когтеточке / Фото Pexels

Ознакомить кота с когтеточкой

Хозяин знает, что выбрал лучшую когтеточку, но кот об этом даже не подозревает. И самый простой способ ознакомить кота с когтеточкой – это играть возле нее. Например, можно использовать игрушку-удочку или лазерный луч.

Также можно в течение первых нескольких дней натирать столбик кошачьей мятой: это побуждает животное исследовать его.

Важно! Нельзя подносить кота к когтеточке и тереть его лапами о поверхность. У многих животных это может вызвать стресс.

Временно сделать любимую мебель кота неприятной

Нужно помочь коту понять, насколько когтеточка лучше мебели. Самый простой способ это сделать – накрыть диваны и столы плотно прилегающим покрывалом,. Оно не будет таким приятным для царапанья. А для небольших поверхностей можно использовать двусторонний скотч, который сделает их липкими.