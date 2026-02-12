Какой картофель высаживать для лучшего урожая: большой или малый

Если вы когда-то сажали картофель, то знаете, что сам процесс посадки невероятно прост. Вот только за ним кроется несколько нюансов, которые могут сильно повлиять на урожай.

При посадке картофеля размер имеет очень большое значение – ведь неудачно подобранный клубень означает, что урожай будет совсем не такой большой, как вы надеялись, пишет Garden Design.

Какой картофель выбирать для посадки?

Первый шаг в получении хорошего урожая – это правильный выбор посадочного материала. В случае картофеля это не семена, а целые картофелины.

Лучшая картофелина для посадки – это небольшая, что имеет много ячеек. В идеале картофель должен весить примерно 40 – 100 граммов, а по размеру напоминать куриное яйцо. Учитывайте, что покупать картофель на посадку в продуктовых магазинах – это не лучшее решение, ведь она вполне вероятно содержит остатки химикатов, которыми ее обрабатывали при выращивании.

Если семенной картофель, который вы выбрали для посадки, еще не начал прорастать, его на несколько дней нужно поставить в теплое и хорошо освещенное место. Этот процесс называется предварительным проращиванием и способствует раннему росту. Так вы сможете собрать урожай картофеля немного раньше, пишет RHS.

Можно ли сажать большой картофель?

Если ваш семенной картофель большой – не беда. Его перед посадкой просто нужно нарезать на кусочки, что по размеру будут напоминать меньшую картошку.

Важно! Для разрезания картофеля используйте острый и чистый нож, а также убедитесь, что на каждом кусочке есть по крайней мере 1 – 2 глазки – ведь иначе картофель просто не прорастет.

После нарезки кускам картофеля следует дать несколько дней на просыхание – для этого разложите их в сухом и теплом месте, что защищено от прямых солнечных лучей.

