Специальные игрушки помогают вашим четвероногим друзьям бороться со скукой, когда хозяина нет рядом, дарят комфорт, когда пес нервничает. Также игрушки предотвращают развитие у собак определенных проблемных моделей поведения, пишет Humane World for Animals.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про іграшки для собак – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. А оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Какие игрушки нужны собакам?

Существует несколько типов игрушек – и все они нужны вашему пушистому любимцу в тот или иной момент. Далее подробнее поговорим о каждом из них.

Активные игрушки

Твердые резиновые игрушки бывают очень разнообразных форм и размеров, и собакам нравится грызть их и носить с собой. А для собак, любящих перетягивать веревки и грызть различные интересные и необычные текстуры, идеально подойдут веревочные и плетеные игрушки в форме кости с узловатыми концами.



Теннисные мячи часто становятся любимыми игрушками собак, но учитывайте то, что они плохо переносят жевание. Как только вы заметите, что мяч поврежден, заберите его – ведь тогда он становится опасным для вашего любимца.

Игрушки-кормушки

Для того, чтобы занять вашего пса или щенка на часы, достаточно дать ему простую игрушку, набитую лакомством. Обычно это большие резиновые фигуры, из которых псу достаточно трудно доставать пищу, и для этого нужно изрядно постараться.

Шарики и кубики собака перемещает носом, зубами и лапами – и только тогда получает вкусный перекус. Такой тип игрушки идеально подходит для собак, склонных слишком быстро съедать пищу.



Игрушки для комфорта

Многие собаки любят мягкие игрушки, тем временем другие ими не интересуются вообще. Но если вы уже решили купить для вашей собаки плюшевого мишку или зайца, следует обратить внимание на несколько моментов.

Некоторые собаки любят носить мягкие игрушки с собой. Если ваша собака считает игрушку своим “компаньоном”, тогда выберите такую, которую достаточно легко носить.

А вот если ваш пес больше заинтересован в том, чтобы трясти или “убивать” свои мягкие игрушки, нужно выбрать большую, чтобы любимец не мог ее случайно проглотить. В таком случае игрушка также должна быть значительно прочнее.

Игрушки для щенков

В период с 12 недель до 6 месяцев щенки теряют молочные зубы, зато у них начинают прорезываться взрослые. В это время они склонны грызть все подряд, и для того, чтобы защитить дом от любознательного любимца, стоит убрать ему соответствующую игрушку.

В таком случае лучшими вариантами станут прочные нейлоновые кости и резиновые игрушки – они не ломаются, их трудно проглотить, и они легко выдержат недели непрерывного разгрызания.



Кроме того, на рынке есть немало специальных игрушек для прорезывания зубов у щенков – некоторые из них можно замораживать, чтобы уменьшить боль в деснах у животного, а на другие наносятся успокаивающие средства.

Игрушки для слепых собак

Если ваша собака уже старая и постепенно теряет зрение, она все еще имеет обоняние, вкус, слух и осязание. В таком случае при выборе игрушек нужно сосредоточиться на моделях, издающих какие-то звуки, а также пахнущих.

Например, намазывание пищи на нейлоновые кости, наполнение резиновых игрушек едой и прятание вкусностей в коробках-головоломках будет побуждать слепых собак к игре и исследованиям.

Вот какие игрушки для собак можно найти на Prom:

Плюшевая игрушка-осьминог с пищалкой для собак – это незаменимый сопутствующий и друг для вашей собаки. Игрушка подойдет и для щенков, и для взрослых собак и изготовлена из экологически чистых материалов.

– это незаменимый сопутствующий и друг для вашей собаки. Игрушка подойдет и для щенков, и для взрослых собак и изготовлена из экологически чистых материалов. Кость из шуршащей резины Trixie – замечательная игрушка для щенков, у которых режутся зубы.

– замечательная игрушка для щенков, у которых режутся зубы. "Кукуруза" с пищалкой и веревкой – это жевательная игрушка, которая станет не просто развлечением для вашего питомца, но и эффективным инструментом для поддержания здоровья зубов.

– это жевательная игрушка, которая станет не просто развлечением для вашего питомца, но и эффективным инструментом для поддержания здоровья зубов. Мячик светонакопительный с отверстием для лакомств WAUDOG – эта игрушка идеально подходит для игры на свежем воздухе и может светиться в темноте.

Как заинтересовать собаку игрушкой?

Исследователи считают, что собаки воспринимают игрушки так же как волки воспринимают добычу, пишет American Kennel Club. Поэтому им нравятся игрушки, пахнущие едой, издающие какие-то шумы – а также такие, которые можно по крайней мере попытаться разорвать.

А вот тихие, твердые игрушки вызывают у песиков гораздо меньше интереса. Если собака не может погрызть их, разорвать или заставить издавать какие-то звуки, то в чем тогда смысл игры?

Кроме того, ваши пушистые любимцы гораздо больше интересуются новыми игрушками, а вот к старым достаточно быстро теряют интерес. И поэтому лучше будет периодически прятать часть игрушек, а когда собака о них уже забудет, возвращать их – так у него постоянно будет сохраняться интерес к игре.

