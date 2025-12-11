Белая рубашка останется чистой после 20 стирок: узнайте лайфхак

Белая рубашка может иметь следы под мышками, тусклый оттенок или сероватый вид. Это та вещь, которая быстро теряет свой идеальный вид. Впрочем, есть несколько советов, которые помогут поддерживать чистоту и свежесть даже после десятков стирок.

Рубашка белого цвета способна испортить вид только единственным желтым следом под мышками, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Чтобы вещь оставалась долго белоснежной, нужно знать несколько базовых правил.

Как отстирать белую рубашку?

Специалисты советуют рубашку стирать отдельно от цветных вещей, а пятна в зоне подмышек обрабатывать заранее. Желтизна появляется на рубашках не только от пота – это реакция антиперспиранта и белка в поте. Тогда желтизна закрепляется в волокнах ткани.

Чтобы не осталось следа – дезодоранта надо дать полностью высохнуть, а если есть пятно, то поможет 3% смесь перекиси водорода, пищевой соды и мягкого моющего средства. Оставьте все на 30 минут, потрите мягкой щеткой, а потом постирайте.

Также белые рубашки имеют способность сереть. Проблема часто заключается в избытке стирального средства, жесткой воде и остатках кондиционера. Рекомендуется добавлять пищевую соду во время стирки, время стирать с лимонным соком или уксусом и использовать температуру 60 градусов.



Белую рубашку можно идеально постирать / Фото Pexels

Сушка тоже имеет важное значение. Оказывается, что белую рубашку нельзя сушить на прямом солнце. Ультрафиолет может вызвать желтизну, если на ткани есть остатки средств. Лучше всего ее сушить в тени или вывернуть наизнанку.

Среди домашних проверенных методов есть несколько полезных лайфхаков:

Аспирин – 5 таблеток в растворенной воде хорошо освежают белый цвет

Перекись водорода с лимоном – это легкий натуральный отбеливатель, который не вредит волокнам.

Пищевая сода – универсальный помощник против посерения.

Только правильная стирка, внимательность к пятнам и бережная сушка сохранят идеальный вид рубашки гораздо дольше.

К слову, специалисты рекомендуют стирать новую одежду перед ношением, чтобы удалить химикаты и бактерии, которые могут остаться на ткани после производства и транспортировки, пишет Real Simple. Есть исключения для одежды, которая не касается тела или требует деликатного ухода, но для большинства вещей стирка помогает избежать аллергических реакций и улучшает комфорт.

Какие есть еще интересные советы?