Біла сорочка залишиться чистою після 20 прань: дізнайтеся лайфхак

Біла сорочка може мати сліди під пахвами, тьмяний відтінок чи сіруватий вигляд. Це та річ, яка швидко втрачає свій ідеальний вигляд. Втім, є кілька порад, які допоможуть підтримувати чистоту та свіжість навіть після десятків прань.

Сорочка білого кольору здатна зіпсувати вигляд лише єдиним жовтим слідом під пахвами, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Щоб річ залишалася довго білосніжною, потрібно знати кілька базових правил.

Читайте також Стане м'якою як хмаринка: 3 домашні засоби, які пом’якшують білизну

Як відіпрати білу сорочку?

Фахівці радять сорочку прати окремо від кольорових речей, а плями в зоні пахв обробляти заздалегідь. Жовтизна з’являється на сорочках не лише від поту – це реакція антиперспіранту та білка у поті. Тоді жовтизна закріплюється у волокнах тканини.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Щоб не залишилося сліду – дезодоранту треба дати повністю висохнути, а якщо є пляма, то допоможе 3% суміш перекису водню, харчової соди та м’якого миючого засобу. Залишіть все на 30 хвилин, потріть м’якою щіткою, а тоді виперіть.

Також білі сорочки мають здатність сіріти. Проблема часто полягає у надлишку прального засобу, жорсткій воді та залишках кондиціонера. Рекомендовано додавати харчову соду під час прання, часом прати з лимонним соком чи оцтом й використовувати температуру 60 градусів.



Білу сорочку можна ідеально випрати / Фото Pexels

Сушіння теж має важливе значення. Виявляється, що білу сорочку не можна сушити на прямому сонці. Ультрафіолет може спричинити жовтизну, якщо на тканині є залишки засобів. Найкраще її сушити в тіні чи вивернути навиворіт.

Серед домашніх перевірених методів є кілька корисних лайфхаків:

Аспірин – 5 таблеток у розчиненій воді добре освіжають білий колір

Перекис водню з лимоном – це легкий натуральний відбілювач, який не шкодить волокнам.

Харчова сода – універсальний помічник проти посіріння.

Лише правильне прання, уважність до плям та дбайливе сушіння збережуть ідеальний вигляд сорочки набагато довше.

До слова, фахівці рекомендують прати новий одяг перед носінням, щоб видалити хімікати та бактерії, які можуть залишитися на тканині після виробництва і транспортування, пише Real Simple. Є винятки для одягу, що не торкається тіла або вимагає делікатного догляду, але для більшості речей прання допомагає уникнути алергічних реакцій і покращує комфорт.

Які є ше цікаві поради?