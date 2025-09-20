Эту проблему можно легко побороть благодаря простому методу, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если погода теплая и солнечная, то оставьте томаты еще созревать, а если следующие дни должен дождевать, тогда сорвите плоды даже зелеными.

Как ускорить созревание помидоров?

Лучшее время для созревания помидоров в летнее время, когда температура составляет от 26 до 30 градусов тепла. В сентябре погода уже становится переменчивой, поэтому отсутствие тепла может влиять на созревание помидоров.

Если помидоры уже немного начали краснеть, но еще не окрасились до конца в нужный цвет, тогда можно удалить часть листьев, чтобы свет попадал именно на плоды.



Созревание помидоров можно ускорить / Фото Pexels

Дачники рекомендуют собрать томаты и положить их рядом с бананом. Фрукт выделяет газ этилен, поэтому через несколько дней помидоры созреют.

Что делать, чтобы не развилась верхушечная гниль?

Помидоры часто поражает верхушечная гниль, поэтому в почву рекомендовано добавить яичную скорлупу, в которой содержится кальций. Скорлупу надо измельчить, высушить и смешать с компостом. Также при необходимости можно добавить кофейную гущу. Причиной верхушечной гнили является дефицит кальция, поэтому нужно регулярно поддерживать полив.

Какая польза кофейной гущи для сада?