Цю проблему можна легко побороти завдяки простому методу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо погода тепла та сонячна, то залишіть томати ще дозрівати, а якщо наступні дні має дощити, тоді зірвіть плоди навіть зеленими.

Як пришвидшити дозрівання помідорів?

Найкращий час для дозрівання помідорів у літню пору, коли температура становить від 26 до 30 градусів тепла. У вересні погода вже стає мінливою, тому відсутність тепла може впливати на дозрівання помідорів.

Якщо помідори вже трішки почали червоніти, але ще не забарвилися до кінця у потрібний колір, тоді можна видалити частину листя, щоб світло потрапляло саме на плоди.



Дозрівання помідорів можна пришвидшити / Фото Pexels

Дачники рекомендують зібрати томати та покласти їх поруч з бананом. Фрукт виділяє газ етилен, тож через кілька днів помідори дозріють.

Що робити, щоб не розвинулася верхівкова гниль?

Помідори часто вражає верхівкова гниль, тому в ґрунт рекомендовано додати яєчну шкаралупу, в якій міститься кальцій. Шкаралупу треба подрібнити, висушити та змішати з компостом. Також при необхідності можна додати кавову гущу. Причиною верхівкової гнилі є дефіцит кальцію, тому потрібно регулярно підтримувати полив.

Яка користь кавової гущі для саду?