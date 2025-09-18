Один неаккуратный жест может привести к совсем неприятной ситуации на кухне, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец. После подобного казуса передвигаться по кухне становится опасно, поэтому следует немедленно действовать, чтобы не упасть и не получить травму от скользкого пола.
Читайте также Вы неправильно использовали бумажные полотенца: 5 секретных трюков с тиктоку
Что делать, если разлилось масло?
В своем видеоролике блогер поделилась интересным лайфхаком. Она отметила, что разлитое масло можно посыпать обычной солью. Она абсорбирует масло, поэтому убрать его будет значительно легче.
А еще Диана отметила, что масло с солью можно использовать как скраб во время принятия душа. Таким образом можно сохранить продукты, и еще и отлучить ороговевшие клетки кожи с помощью абразивных частиц, которые содержатся в соли.
Быстрый лайфхак с маслом: смотрите видео
Как вывести жирное пятно с одежды?
Впрочем, масло способно привести к неприятности не только на поверхности или полу, но и испачкать одежду. Вывести пятно от масла можно благодаря необычному средству, пишет британское издание Express. Понадобится только обычный мел.
Одежду нужно намочить в воде, а тогда мелом смазать пятно. Мел действует как абсорбент, вытягивая жир из ткани. Для лучшего эффекта пятно с нанесенным мелом надо оставить на некоторое время, а потом бросить стирать в стиральную машинку.
Зачем масло хранят в морозилке?
- Грузины хранят масло в морозилке, чтобы избежать разбрызгивания на сковородке и не пригорать на сковороде.
- Чтобы предотвратить разбрызгивание масла во время жарки – рекомендуется использовать уксус, соль или пергаментную бумагу.