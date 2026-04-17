Получите большой урожай ежевики: узнайте главные секреты от дачницы

С наступлением весны владельцы участков возвращаются к активному уходу за ягодными кустами, поскольку именно в этот период закладывается будущий урожай.

Автор ютуб-канала "Полезные полезности" рассказала об основных правилах весеннего ухода за ежевикой, которые помогут восстановить ее после зимы и улучшить урожай.

Как ухаживать за ежевикой весной?

Уход за ежевикой должен состоять из трех обязательных этапов: очистки кустов, защиты от болезней и правильной подкормки. Именно такой подход даст лучший результат.

Санитарная обработка

После зимы кусты нужно привести в порядок. Поврежденные побеги нужно обрезать до здоровой ткани и убрать все лишнее вокруг куста – сухие листья или остатки старой мульчи, поскольку там чаще всего живут вредители.

Отдельное внимание надо уделить нижней части растения. Рекомендуется удалить побеги и почки, что расположены до 50 сантиметров от земли. Это улучшит циркуляцию воздуха, снизит риск загнивания ягод и поможет кусту сформировать новые сильные побеги.

Заказать удобрения для ежевики можно на Prom. Покупки на Prom можно оформлять со смартфона через мобильное приложение: в нем доступны поиск товаров, оплата и отслеживание заказов. Приложение входит в топ-3 категории “Покупки” в украинском App Store и имеет более 10 миллионов загрузок в Google Play.

Защита от болезней и вредителей

Второй этап – профилактика заболеваний и борьба с вредителями. До того, как начнут распускаться почки, кусты можно обработать 3% раствором медного купороса (на 10 литров воды достаточно 300 граммов).

Если же растение уже активно растет, то нужно перейти на более осторожные средства – "Хорус" или "Скор", сочетая их с инсектицидами.

Обработку нужно проводить в сухую и безветренную погоду, чтобы средства подействовали эффективнее.

Подкормки для активного роста

Завершающий этап – внесение удобрения. Его проводят тогда, когда почва уже достаточно прогрелась, а температура стабилизировалась.

Больше всего подкормка нужна взрослым кустам, начиная с третьего года. Ежевика хорошо реагирует на органику, которую вносят под растение (компост).

Для активного роста ежевике необходим азот. Его можно добавить в виде аммиачной селитры или использовать органический вариант – раствор куриного помета.

Весенняя подкормка ежевики важна для большого урожая, говорится на ютуб-канале "Наш сад и огород". Кроме мульчирования и применения азота, рекомендовано использовать аммиачную селитру в пропорции 25 граммов на 10 литров воды, внося раствор в период стабильного тепла.

