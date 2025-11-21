Как сделать дом теплее на 10 градусов без отопления: простой трюк на 5 секунд

Постоянные отключения света подталкивают нас к действиям, которые помогут сохранить тепло в доме. Чтобы температура длительное время оставалась одинаковой, стоит воспользоваться одним довольно простым лайфхаком.

Выключенные батареи быстро теряют тепло, однако удержать его можно благодаря способу, на который нужно потратить всего 5 секунд собственного времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как сохранить тепло в доме?

Специалисты советуют сделать одну простую вещь – открыть шторы в комнате. Естественный свет способен повысить температуру в комнате до 10 градусов. Такой элементарный совет действительно работает.

Солнечные лучи нагреют стены, пол и мебель, поэтому благодаря этому удастся удержать тепло внутри комнаты до вечера.



Открывайте шторы дома, чтобы впустить тепло / Фото Freepik

Лучше всего этот метод работает в комнатах с окнами, выходящими на юг или запад, поскольку солнца в этой части больше всего. Шторы надо открыть поздно утром, когда солнце становится интенсивным. Закрывать их нужно сразу после захода солнца, чтобы тепло осталось внутри комнаты. Эксперты говорят, что такая простая привычка способна уменьшить расходы на 25%.

Что еще может сохранить тепло?

Используйте светлые ковры и текстиль. Светлые цвета лучше отражают тепло и равномерно его распределяют.

Поддерживайте чистоту стекла. Тонкий слой пыли уменьшает количество света, попадающего в комнату, поэтому окна нужно время от времени мыть.

Несколько секунд на открывание и закрывание штор помогут дольше оставаться теплу без дополнительных затрат.

