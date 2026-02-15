Ноги до конца зимы будут в тепле: вот чем их надо согреть
- Эксперты рекомендуют носить зимние сапоги из кожи или плотных материалов и использовать одноразовые шапочки для душа для дополнительной защиты.
- Для сохранения тепла советуют многослойность носков, использование бумаги или полиэтилена в качестве изоляции, и активность для улучшения кровообращения.
Зимой наше тело нуждается в особой заботе. В мороз пальцы ног быстро теряют тепло, а переохлаждение может произойти незаметно. Поэтому важно утеплять стопы и уберечь их сухими.
Влага от снега ускоряет потерю тепла и даже может привести к натиранию, пишет Very Well. Эксперты дали несколько советов, которые помогут ногам сохраняться в тепле до конца зимы.
Какую обувь советуют носить зимой?
В зимнюю пору стоит носить сапоги из кожи или плотных материалов, которые не пропускают воздух. Такая обувь сохраняет тепло, поэтому ноги будут защищены. В очень холодные дни на помощь придут даже одноразовые шапочки для душа, которые надо одеть поверх носков для лучшей защиты.
Согреть ноги помогут простые подручные средства. Сложенная бумага или газета, размещенные поверх стопы перед обуванием, создадут дополнительную изоляцию в сухую погоду. Также может подойти пищевая пленка или обычный полиэтиленовый пакет. Их можно одеть поверх носков, чтобы сохранить тепло.
Обувь зимой должна быть качественной / Фото Pexels
Какие носки выбрать?
Для зимних прогулок хорошо работает многослойность. Лучшим вариантом считается тонкий полипропиленовый носок, который отводит пот. Хлопок не стоит носить, потому что он впитывает влагу, из-за чего ноги могут быстро замерзнуть. По словам специалистов, изделия из шерсти мериноса или специальных технических тканей помогают поддерживать сухость кожи.
В качестве дополнительного внутреннего слоя можно использовать тонкие нейлоновые чулки, которые утепляют и не добавляют лишнего объема. Выбирая зимние ботинки, стоит обращать внимание на гибкость подошвы. Слишком жесткая конструкция может вызвать дискомфорт и боль в голенях во время ходьбы.
Движение – естественное тепло
Зимой не менее важно поддерживать активность. После спокойной прогулки надо ускорить темп или добавлять подъемы по лестнице. Активные движения повышают сердечный ритм, улучшают кровообращение и помогают теплу быстрее поступать к конечностям, уменьшая риск замерзания пальцев.
Как не упасть на гололеде?
Украинцы придумали использовать кухонную металлическую проволоку для предотвращения падения на гололеде, одевая ее на подошву обуви. Интересный способ показан в инстаграм-сообщении @ddstep.in.ua. Нужно только приобрести в магазине металлическую проволоку, которая хорошо тянется и одеть на подошву обуви. Благодаря этому обувь будет лучше цепляться за лед во время ходьбы.
Какие еще советы полезно знать?
Чайные пакетики зеленого чая могут эффективно устранить неприятный запах в обуви, впитывая влагу. Лавровый лист также можно использовать как природный дезодорант для зимней обуви и для отпугивания вредителей.
Чтобы избежать скольжения на льду, можно надеть старые носки поверх обуви, что создаст сцепление с замерзшей землей.
Частые вопросы
