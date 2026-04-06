Как найти ценную вещь на секонде: нужен обычный зажим для денег
- Для проверки подлинности серебра на секонд-хенде можно использовать обычный магнит, поскольку настоящее серебро не реагирует на магнит.
- Магнитный метод не является полностью надежным, поскольку другие немагнитные металлы могут выглядеть как серебро, поэтому его следует использовать как предварительный фильтр.
Кроме вещей и обуви, на секонд-хендах все чаще можно встретить разнообразную посуду, декор, столовые приборы и даже украшения. Даже если в таком магазине находится серебряная вещь, то у многих вызывает сомнения относительно того, настоящая ли она.
Есть простой способ быстро это проверить, и для этого понадобится обычный магнит, пишет Southern Living.
Как проверить серебряную вещь?
Когда-то серебряные наборы были неотъемлемой частью праздников и свадебных подарков, которые собирали годами и передавали из поколения в поколение. Сегодня же такие вещи все чаще появляются на полках секонд-хендов. Среди чайных сервизов и столовых приборов любители винтажа могут наткнуться на настоящие сокровища.
Чтобы не выискивать клеймо или отметку 925, можно воспользоваться маленьким магнитом, который стоит иметь при себе. Речь идет о зажиме для денег с магнитной застежкой.
Зажим для денег поможет обнаружить серебро / Фото Pinterest
Дело в том, что настоящее серебро этой пробы не реагирует на магнит, поскольку состоит из металлов, которые не имеют магнитных свойств. Если предмет притягивается, то это может свидетельствовать о другом металле.
Насколько магнитный метод надежный?
Отсутствие реакции на магнит – это не гарантия того, что перед вами может быть серебро. Есть немало других металлов, которые также не притягиваются, но могут выглядеть похоже. В заблуждение может ввести алюминий или некоторые виды нержавеющей стали.
Поэтому его следует использовать как первый фильтр. Если есть притяжение – это точно не серебро. Если нет, то стоит проверить дополнительно, поскольку это может быть настоящее изделие или просто похожий материал.
Как отчистить серебро?
Полезный лайфхак рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. В сосуд нужно налить кипяток, нарвать кусочки фольги и насыпать столовую ложку соды с горкой. Тогда сразу забросить серебро внутрь – на глазах произойдет бурная реакция и серебро очистится за несколько минут.
После этого надо промыть серебро проточной водой. В результате оно станет более блестящим, а в емкости с водой останутся грязные частицы.
Серебро со временем темнеет из-за естественного химического процесса – окисления, вызванного взаимодействием меди с серой и сероводородом в воздухе. На теле этот процесс ускоряется из-за пота, кожного жира или повышенной влажности.
Какие еще есть лайфхаки?
Регулярный уход за ершиком включает мытье горячей водой и сушка на воздухе, во избежание накопления бактерий.
Сочетание лаврового листа с лимоном создает натуральный ароматизатор, который перебивает посторонние запахи и освежает воздух.
Частые вопросы
